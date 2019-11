Die drei ???-Tour: Für immer jung

Kiel

Ein Grollen tönt durch die Halle, erst leise, dann immer lauter, als stünde ein Meteoriteneinschlag bevor. Doch es ist wohl nur die kollektive Kindheitserinnerung, die die 6500 Menschen befällt und die sich schließlich in der Computerstimme des Intros entlädt: „Die drei Fragezeichen – Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews“. Im gleichen Atemzug muss man natürlich deren Sprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich nennen, sie gehören zu den wenigen Sprechern, die auch ein Gesicht haben und bei ihrem Auftritt wie Rockstars gefeiert werden.

Für die Live-Tournee zum 40-jährigen Jubiläum hat Andreas Fröhlich den dreien ein Hörspiel auf die Leiber geschrieben: „Die drei ??? und der dunkle Taipan“. Eine großartige Projektionsfläche für die drei Charaktere: Den stets hungrigen und genialen Justus Jonas, den sportlichen, aber ängstlichen Peter Shaw und den ruhigen, stets gefassten Bob Andrews („Recherche und Archiv“), mit dessen VW Käfer die drei, von einem mysteriösen Anrufer instruiert, diverse schräg-schaurige Orte aufsuchen und dabei vielen Gegenständen und Personen aus vorherigen Fällen begegnen.

Die drei ??? begegnen alten Bekannten

Die werden von ebenfalls hervorragenden Stimmen gesprochen: Katrin Fröhlich, die Schwester von Andreas, hauptsächlich in der Rolle der Allie Jameson, Tim Grobe, der den Dr. Shaitan wunderbar fies interpretiert, Matthias Keller, der locker die Vielseitigkeitsprüfung besteht und, ganz groß, Michael Prelle als Erzähler. Der bekommt nach der Pause für die Worte „Hatte Justus in dem Schrank…?“ spontanen orkanartigen Beifall – einfach, weil die Leute so begeistert von seiner Stimme sind.

Ohne Worte bleiben Jörg Klinkenberg und Valentin Rövenstrunck, dennoch sind beide immens wichtig für das Gelingen dieses Live-Hörspiels. Klinkenberg ist Geräuschemacher und nicht selten wird auch eine Kamera auf ihn gerichtet, wenn er gerade mal wieder das Schuhwerk wechselt, um auf einem Holz oder auf einem Sack mit Steinen zu trippeln, ein Scharnier quietschen lässt oder eine Fahrradfahrt über Stock und Stein simuliert. Als er einmal den Einsatz verpasst, bekommt er spontan von den drei ??? extra Geräuschaufgaben, die er einfallsreich zu lösen weiß.

Viel Atmosphäre auch zwischen den Szenen

Valentin Rövenstrunck spielt die Musik zwischen den Szenen und erzeugt mit zum Teil selbst gebauten Instrumenten schaurig-geheimnisvolle Töne und viel Atmosphäre. Soundtechnisch gehört die gesamte Darbietung ohnehin zum Feinsten.

Und die drei Detektive lösen natürlich auch diesen Fall; selbst als sie im Showdown in einem Metallkäfig zwischen Flammen über einer Schlangengrube hängen. Denn es wird weitere Fälle geben, auch wenn die Sprecher älter werden, in ihren Rollen sind sie für immer jung.

Eine Zusatzshow gibt es am 14. März 2020, wieder in der Sparkassen-Arena.

