Lohnt sich ein Besuch in der neuen Multimedia-Ausstellung?

Der weiche Teppich erzeugt ein trügerisches Behaglichkeitsgefühl beim Betreten der Ausstellung. Er ist so brüllend rot, wie die Streifen des in Auflösung befindlichen Union Jack an den Wänden, wo schreiend bunte Bilder hängen, auf denen in quietschgrüner Landschaft seltsam gewandete Figuren rätselhafte Dinge tun. Mit der Flinte im Anschlag macht ein edel gekleidetes Wesen zwischen Mensch und Tier Jagd auf eine zerfledderte Gestalt im grauen Kaninchenkostüm, ein übergroßer Typ mit Schweinekopf hält eine buchstäblich flammende Rede vor einer applaudierenden Mäuseschar – die Brust des Protagonisten ziert eine Schärpe mit dem Slogan „Hop of Home“ .

Die Überforderung der Sinne scheint hier Programm

Identität, sowohl im individuellen als auch im gesellschaftlichen Sinne, ist ein zentrales Thema der Schottin Rachel Maclean, in deren Kunst die Überforderung der Sinne Programm zu sein scheint. Über die Bilderflut in den ersten Räumen hat sie Leinen mit Wimpeln der (intakten) Nationalflagge des britischen Königreiches gespannt. Es braucht nicht allzu viel Fantasie um zu erkennen, dass die chaotische Gesamtinszenierung mit dem Brexit zu tun hat.

Auch Fremdenfeindlichkeit wird thematisiert

"Native Animals" (Einheimische Tiere) nennt sie die mehrteilige Arbeit, die sich mit der Frage des Nationalismus auseinandersetzt. „Zurückgehend auf das lateinische ,nativus’ bezeichnet Nativismus auch eine fremdenfeindliche Haltung“, erläutert Kunsthallenchefin Anette Hüsch, die die Schau gemeinsam mit Muriel Meyer kuratiert hat.

Auf dem schmalen Grat zwischen Humor und Horror

23 meist grotesk überzeichnete Bildmotive, entstanden als digitale Malerei, reflektieren das Auseinanderfallen gesellschaftlicher Strukturen. Die vordergründig idyllischen Landschaften sind inspiriert von britischen Landschaftsmalern wie Thomas Gainsborough oder John Constable. Die Figuren, in historisch anmutenden Kostümen allesamt von der Künstlerin höchstselbst verkörpert, hat sie bekannten britischen Kinderbüchern und Märchen entlehnt. „Meine Kunst soll das Vertraute ansprechen“, so die 33-Jährige, die mit ihrer Arbeit in einer Reihe mit Cindy Sherman und Pipilotti Rist steht. Mit den Versatzstücken des Vertrauten vollführt sie einen sehenswerten Balanceakt auf schmalem Grat zwischen Humor und Horror.

Ihre Rollen spielt Rachel Mclean selbst Rachel Maclean studierte in ihrer Geburtsstadt Edinburgh Malerei. Am dortigen College oft Art entdeckte die Multimedia-Künstlerin, die unter anderem in Israel, den USA und Australien ausgestellt hat, das Green-Screen-Verfahren für ihre Arbeit. Die digitale Montagetechnik ermöglicht es ihr, einzelne Figuren vor grünem Hintergrund zu filmen und zu einem Gesamtwerk zusammenzusetzen. Die Rollen in ihren bewegten und unbewegten Bildern, die sie in einer grellen, märchenhaften Fantasiewelt verortet, spielt die in Glasgow lebende Künstlerin immer selbst – kostümiert und geschminkt bis zur Unkenntlichkeit. In ihrem mehrteiligen Werk „Native Animals“ (2019), das als Schenkung in der Kunsthalle verbleibt, ist sie niedliches Mäuschen und garstiger Kröterich, bärtiger Dachs und eine schöne Dame mit gefährlich scharfen Zähnen. 2017 gestaltete Rachel Maclean auf der Biennale in Venedig den schottischen Pavillon mit einer ungewöhnlichen Pinocchio-Verfilmung. Die Kieler Schau ist ihre erste museale Einzelausstellung in Deutschland.

Wer darf über wen lachen?

Von Bilderrahmen zu Bilderrahmen miteinander kommunizierend, präsentiert sich ihr tierisches Personal im zweiten Raum. Eine umlaufende Handy-Nachricht löst bei allen Protagonisten nach und nach wieherndes Gelächter aus. Sehr laut ist dieses Lachen, nicht ansteckend-fröhlich, sondern fast unerträglich. „Lachen hat eine große Macht“, sagt Maclean. „Es kann hämisch gemeint sein und ausgrenzend.“ Letztlich gehe es auch darum, wer über wen lachen darf.

Unglaublich, provozierend, spannend

Die Frage stellt sich auch in ihren Kurzfilmen. In "Feed Me" (2015) entpuppen sich Männer mit lächerlichen Lätzchen als Pädophile, in "Dr Cute" (2019) werden putzige Kuscheltiere in einem Anfall übergroßer Zärtlichkeit zu Tode gedrückt. Und aus Angst vor Keimen, die ihr von überall freundlich zuwinken, kotzt sich die reinliche Hausfrau in "Germs" (2013) die Seele aus dem Leib. Herausgekitzelt durch eine glatte, lustig-bunte Oberflächenoptik, bleibt dem Besucher das Lachen schnell im Halse stecken in dieser unglaublichen, provozierenden und spannenden Schau.

Kunsthalle zu Kiel, Düsternbrooker Weg 1. Eröffnung heute, Freitag, 19 Uhr. Bis 24. Mai. Di-So 10-18, Mi 10-20 Uhr. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

