„Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei - Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort, immer - am Ende das Wort.“ Die letzten Sätze von Kati Luzie Stüdemanns bedrückenden Theaterabend „Dein Wort in mir“ klingen im Kulturforum lange nach.