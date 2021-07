Kiel

Bullhead City (16. bis 18. September)

Die diesjährige Alternative zum - für 2022 bereits ausverkauften - Wacken Open Air hat vom 16. bis 18. September für die Metalheads ein appetitliches Line-up bereit. Nightwish und Blind Guardian kommen ins beschauliche Dörfchen im Kreis Steinburg, dazu Doro, Saltatio Mortis, Hämatom, Powerwolf, Kärbholz, auch Rage mit einer „Special Album Release Show“ und etliche Bands mehr. Sie verteilen sich auf vier Bühnen, und auch der neue Wald soll ins Veranstaltungsgelände einbezogen werden.

Tickets: www.wacken.com/de/bullhead-city/

Strandkorb Open Air Hartenholm (14. August bis 26. September)

Auf satte 30 Shows ist das Programm mittlerweile angewachsen, jüngster Neuzugang ist der irische Pop-Barde Chris de Burgh, weitere Acts sollen laut Veranstalter folgen. Das Festival beginnt nach derzeitigem Stand am 14. August mit dem Konzert von Max Giesinger und endet am 26. September mit Fritz Kalkbrenners Auftritt. Ausverkauft sind bislang die beiden Shows von Johannes Oerding, die Konzerte von Jan Delay und Max Giesinger sowie eine der beiden Shows „Hartenholm olé“. Nur noch Restkarten verfügbar sind für Rea Garvey.

Tickets: http://www.strandkorb-openair.de

Together in Kiel (5. bis 29. August)

Wenig verwundert, dass das Konzert der Kieler Lokalmatadoren Leoniden bereits ausverkauft ist. Auch für die Band Provinz gibt’s bereits keine Karten mehr und ebenfalls für den von Pop-Sängerin Lea – hier ist aber für den Nachmittag eine Zusatzshow angesetzt, wo noch Platz für Publikum ist. Tickets gibt’s etwa noch für die Konzerte von Olli Schulz, Thees Uhlmann, Turbostaat, Antilopen Gang, Tequila & The Sunrise Gang, Giant Rooks oder Thundermother. Bislang wurden rund 12 000 Karten für die insgesamt 20 Veranstaltungen verkauft.

Tickets: www.together-kiel.de/open-air-2021

Classical Beat (24. bis 31. Juli)

Auch bei diesem Festival im Rahmen der Travemünder Woche, das den Fokus vor allem auf den Jazz legt, ist ein Konzert im Programm bereits ausverkauft - das des finnischen Akkordeonisten Kimmo Pojohnen. Karten gibt es dagegen noch für den französischen Saxofonisten Pierre Bertrand, der an mehreren Orten seine „Far East Suite“ präsentiert, für das Signum Saxophone Quartet, für das Duo Richie Beirach (Piano) und Gregor Hübner (Geige) oder für die Kollaboration von Trompeter Joo Kraus und Pianist Ralf Schmid mit dem Classical Beat Orchester, geleitet von Bernd Ruf.

Tickets: www.classicalbeat.de

Norden Festival (26. August bis 12. September)

Stilistisch geht’s beim Festival vom 26. August bis 12. September auf den Schleswiger Königswiesen querbeet, mit dem Fokus auf Künstler aus dem Norden Deutschlands und aus dem baltischen Raum. Aus Hamburg etwa reisen Tonbandgerät, Miu, Jeden Tag Silvester, Scotch & Water, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und Bernd Begemann an, aus Kiel Sie kamen Australien und Leo in the Lioncage, aus Norwegen kommt der R&B-Indie-Act Beharie, aus Lettland die Produzentin und Sängerin Annna, aus Finnland der Singer/Songwriter Jesse Markin, aus Dänemark die Afro-Funk-Spezis The KutiMangoes. Geboten werden auf dem Festival auch DJ Sets, Lesungen – etwa von Arne Rautenberg, Florian Hacke, Mareike Krügel, Luisa Neubauer, Christoph Karrasch oder dem Finnen Antti Tuomainen. Außerdem gibt es DJ-Sets, Straßentheater, Kunst, Film, diverse Workshops und Sprachkurse, Aktivitäten wie Bogenschießen oder Stand-up-Paddling.

Tickets: www.norden-festival.com

Baltic Open Air (22. bis 25. September)

Wegen des geänderten Stufenplans des Landes wurde das Festival in Schleswig vom August auf 22. bis 25. September verschoben. Der neue Termin hat sich auf das Line-up ausgewirkt. Fury in the Slaughterhouse und Eisbrecher zählen immer noch zu den Headlinern, aber statt Hammerfall findet sich dort nun die Rammstein-Tribute-Band Stahlzeit. Mit von der Partie sind außerdem Grave Digger, Kärbholz, Russkaja, Alestorm oder Feuerschwanz.

Tickets: www.baltic-open-air.de

Pop am Kalkberg (ab 24. Juli)

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ treten Bands auf der Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg auf. Den Anfang macht am 24. Juli die Hamburger Country-Combo Truck Stop, es folgen die Rockband Karat, Pop-Sänger Alexander Klaws, die Rockband Madsen, die Pop-Sängerinnen Julia Engelmann und Nena sowie Pop-Sänger Wincent Weiss.

Tickets: www.kalkberg-events.de

Stars am Strand (September)

Drei Konzertabende stehen im September in Timmendorfer Strand an. Auf der Bühne zwischen Maritim Seehotel und Sea Life sind an drei Abenden in Folge live Johannes Oerding, Max Giesinger (im Vorprogramm: Stefanie Heinzmann) und zum Abschluss Rea Garvey zu erleben.

Tickets: www.stars-am-strand.de

Enzo-Festival (6. und 7. August)

Hier warten die Macher noch auf „die finalen Corona-Auflagen“, wie es auf der News-Seite der Homepage heißt. Davon hängt es ab, ob Festival-Chef Enzo Giovanni Panozzo bei größeren Kapazitäten noch ein paar Extra-Tickets nachlegen kann, denn derzeit ist der Stand: ausverkauft! Gebucht sind für das Festival vom 6. bis 7 August im Dorf Waggersrott im Kreis Schleswig-Flensburg Acts wie Erik Cohen, Friedemann, Affenmesserkampf, Danubes Banks, Liedfett, Mad Sin, Sons & Preachers oder Tequila & The Sunrise Gang.

Tickets: www.enzo-festival.de

Bereits ausverkauft ist das Bachblyten Festival vom 6. bis 8. August auf dem Flugplatz Schwesing in Husum.