Diese Weihnachtsmärchen können Sie 2021 in Schleswig-Holstein besuchen

Mystisch, romantisch oder magisch geht es in der Adventszeit auf den Bühnen der Theater in Schleswig-Holstein zu. Im vergangenen Jahr wurden die Weihnachtsmärchen von der Pandemie ausgebremst; manche mussten gar ein Jahr lang auf die Premiere warten. Und das ausgehungerte Publikum hat jetzt die Wahl:

Poetisch: „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“, Theater Kiel

Der eine ist aus Blei und einigermaßen bodenständig, die andere aus Papier und himmelstürmend – und gerade deshalb sind sie voneinander so fasziniert. Als die beiden Spielfiguren eines Morgens vom Fensterbrett in die Welt hinaus gewirbelt werden, muss die Liebe erstmal mit viel Sehnsucht und auf Entfernung funktionieren. Eine Romanze auf Abstand, jede Menge Abenteuer zu Wasser, an Land und in der Luft, Schattentheater – und eine Band, der man auf der Bühne beim Spielen zusehen kann: Die so vergnügte wie herzallerliebste Mischung, die Regisseurin Nele Tippelmann in ihrer poetischen Inszenierung von Roland Schimmelpfennigs Stück „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ am Kieler Opernhaus angezettelt hat, zieht Märchenfans aller Altersgruppen in den Bann. Ab 5 Jahren.

Bis 22. Dezember: Opernhaus Kiel, Kartentel. 0431/901901

Goldig frech: „Aladin und die Wunderlampe“, Landestheater

Nicht übel, so eine Wunderlampe, die ihren Besitzer reich und mächtig macht. Aber auch nicht ohne Tücken – Aladin jedenfalls hat ordentlich Zoff mit dem Zauberer, der die Lampe mit dem Geist darin auch gern hätte. Aber als sich der Tunichtgut Aladin in die Tochter des Sultans verliebt, muss er erstmal Verantwortung übernehmen, bevor alle Wünsche wahr werden. Am Landestheater hat Bettina Geyer das Märchen schön frech in Szene gesetzt und in einem goldglänzenden Orient angesiedelt. Ab 5 Jahren.

Bis 26. Dezember: Schleswig-Holsteinisches Landestheater, Kartentel. Rendsburg: 04331/23447

Kunterbunt: Das tapfere Schneiderlein, Theater am Wilhelmplatz

Patsch! Mit einem Schlag hat das umtriebige Schneiderlein gleich sieben von ihnen erlegt. Muss man ja nicht jedem gleich auf die Nase binden, dass es sich dabei bloß um ein paar Fliegen handelt. Wie aus dem ordentlichen Handwerker plötzlich ein Held wird, der das Land von allerlei Bedrohungen befreit und damit die Königstochter für sich gewinnt, erzählt Regisseurin Susanne Wieger mit der Niederdeutschen Bühne Kiel im Theater am Wilhelmplatz mit frechem Witz und kunterbunt „zwischen Wacken, Woodstock und Wahnsinn“, wie unser Rezensent Thomas Richter schreibt. Auf Hochdeutsch und ab 4 Jahren.

Bis 22. Dezember: Theater am Wilhelmplatz, Kartentel. 0431/901901

Poppig: „Der Froschkönig“, Niederdeutsche Bühne Neumünster

Wer will schon einen Frosch küssten, der nicht selber einer ist? Die Prinzessin, der ihre Goldene Kugel in den Brunnen gefallen ist, jedenfalls nicht. Aber versprochen ist versprochen – dafür hat ihre das grüne Biest ja das Spielzeug gerettet. Eigentlich ist „Der Froschkönig“ ja sowieso nur eine etwas komischere Variante von der Schönen und dem Biest. Und mit viel Witz und Spiellust setzt die Niederdeutsche Bühne Neumünster das von Jugendtheaterautor Ulrich Hub (der auf sprechende Tiere spezialisiert ist) entsprechend bearbeitete Stück auch um. Auf Hochdeutsch – auf Platt werden aber die begleitenden Popsongs gesungen. Ab 4 Jahren.

Bis 12. Dezember: Studio-Theater der NBN, Kartentel. 0651/9790777

Theater für die Ohren: „Peter Pan“, Hörspiel der NB Preetz

Das Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ kommt in der Niederdeutschen Bühne Preetz als „Theater für die Ohren“. Die Abenteuer aus Nimmerland werden in Pandemie-Zeiten nicht live auf der Bühne der Friedrich-Ebert-Halle gespielt, sondern als Hörspiel angeboten. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren haben die von Geschäftsführerin Katharina Glau und Henning Will geschriebene Kurzfassung im neuen Tonstudio eingesprochen. Peter Pan (gesprochen von Lasse Rösser) trifft dabei auf den fiesen Piraten Hakenhand, Fee Glöckchen und die verlorenen Kinder. Auf Hochdeutsch und ab drei Jahren.

Uraufführung So, 12. Dezember: 14.30 Uhr: Dann soll auf der Website auch der Download-Link zur Verfügung stehen.

Romantisch: „Die Schöne und das Biest“, Theater Lübeck

Die junge schöne Belle begibt sich in die Gewalt des Biests, um ihren Vater zu retten. Und landet in einem verwunschenen Palast mit einer Unzahl von Zimmern. Dort hofft das Biest auf Erlösung durch die Liebe – denn eigentlich ist es ein verwunschener Prinz. Belle spürt der traurigen Geschichte und der bösen Fee nach – und lernt die Seele des Biests kennen.

Das Theater Lübeck zeigt den Märchenklassiker in der Bühnenadaption von Lucy Kirkwood und der (auch am Schauspielhaus Hamburg) gefeierten Regisseurin Katie Mitchell, die einen eigensinnigen Engländer und dessen französische Assistentin als Erzähler einspannt. Ab 8 Jahren.

26. November bis 26. Dezember: Theater Lübeck, Kartentel. 0451/399600

Für Erwachsene: „Die Herde“, Theater Combinale Lübeck

Eines kalten, dunklen Wintermorgens ist plötzlich alles anders für die Schafherde: Bis auf drei Schafe und den Hund ist niemand mehr übrig. Wo sind die anderen? Hat der Hund versagt? Wer soll die Verantwortung übernehmen? Das sind die Fragen, die die ratlos Übriggebliebenen nun diskutieren. Da erscheint in einem hellen Licht ein Engel ... Uli Hausmann hat eine schräge, etwas andere Weihnachtsgeschichte geschrieben. Die aus der Bibel bekannten Protagonisten sind übrigens auch dabei. Und noch ein paar andere Figuren, die dort eigentlich nichts zu suchen haben.

1. bis 18. Dezember: Theater Combinale Lübeck, Kartentel. 0451/788 17