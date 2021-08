Kiel

Dieter Stolte ist in Kiel nicht nur als Lehrbeauftragter an der Muthesius Kunsthochschule und langjähriger Lehrer an der Volkshochschule, sondern auch als Gründungsmitglied der Ateliergemeinschaft neunzig° bekannt. „Monarchie“ heißt die von Sabine Behrens kuratierte Schau, die neben dem Bildhauer auch den Zeichner und Objektkünstler Stolte präsentiert – Ende der 70er Jahre studierte er an der Werkkunstschule Flensburg, danach bis 1984 an der heutigen Muthesius Kunsthochschule bei Jan Koblasa.

Ein „Herrscher“ und zwei „Wissenstürme“

Der Titel der Ausstellung erklärt sich durch einen „König“, der aus wenig herrschaftlichem Sperrholz gefertigt ist. Wie eine Ananas sieht dieser dickwanstige Koloss auf seinem hölzernen Thron aus. Obgleich kopflos, trägt er eine veritablen Krone. Nicht ganz ernst zu nehmen ist dieser Herrscher, der immerhin zwei „Wissenstürme“ aus übereinander geschichteten CDs sein Eigen nennen kann– ein Augenzwinkern, das typisch ist für Dieter Stolte.

Dieter Stoltes verstörende Bilder

Vergleichsweise verstörend muten dagegen die Bilder des gebürtigen Kölners an, düstere Kompositionen, die, in Kombination mit zwei kompakten Objekten, auf unbehauste Zustände verweisen. sth

Lorenzendamm 28-30. Bis 10. September. Besichtigung während der Öffnungszeiten der Förde Sparkasse (Ansprechpartnerin ist Dr. Sabine Behrens, Tel. 01575 56 56 303)