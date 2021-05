Hamburg

„Wir bedauern sehr, dass wir das Festival in das kommenden Jahr verschieben müssen“, sagt Alexander Schulz, Leiter des Hamburger Elbjazz Festivals. Ein Beschluss der jüngst verabschiedeten Bundes-Pandemieverordnung knüpfe sämtliche Modellprojekte an bestimmte Bedingungen - unter anderem, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 die Umsetzung untersagt wird. „Das ist einer der Hauptgründe, warum eine pandemiegerechte Realisierung des Elbjazz Anfang Juni nicht beziehungsweise kaum mehr möglich sein wird.“

Bis zuletzt habe das Festival mit der Behörde für Kultur und Medien Hamburg an einer pandemiegerechten Umsetzung in Form eines Modellprojekts gearbeitet. Das Programm für 2022 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Kostenfreier Stream mit einigen Konzerten

In einer digitalen Ausgabe wollen Arte Concert und NDR Kultur mit dem Elbjazz 2021 nun am 4. und 5. Juni dennoch Konzertgenuss bieten. In einem kostenfreien Stream sollen einige Auftritte verschiedener Acts - darunter auch einige der für 2021 gebuchten - gezeigt werden. Nähere Infos dazu soll es in Bälde geben.

Beim diesjährigen Festival hätten lebende Legenden wie der 82-jährige US-Saxofonist Archie Shepp und der US-Bassist Ron Carter (84), die Sängerin China Moses, der schwedische Posaunist Nils Landgren mit seiner Funk Unit, die Rockband The Notwist und das Moka Efti Orchestra aus Berlin auftreten sollen.