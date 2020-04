Mitsingen im Wohnzimmerchor

Rendsburg

Wer mitsingen und die harte Zeit ohne analoge Proben überbrücken will, kann sich ab sofort im Internet für den Wohnzimmerchor anmelden. Gestartet wird bereits in dieser Woche mit dem Volkslied "Der Mond ist aufgegangen" in einem dreistimmigen Satz.

Viele Videos werden zum virtuellen Chor vereint

„Musik verbindet und Singen ist gesund und macht glücklich“, so Anneli Froese, Musikreferentin im Nordkolleg: „Wir wollen den Menschen mit diesem Projekt ein wenig Spaß und Musik in ihr eigenes Wohnzimmer bringen“. Und das Gemeinschaftsgefühl befördern. Wie läuft’s? Über ein Kontaktformular im Netz geben die Sänger/innen relevante Daten und ihre Stimmlage ein, erhalten dann per Mail detaillierte Informationen, die Noten sowie Tonaufnahmen. So können sie die eigene Stimme im richtigen Tempo üben – ohne Dirigenten. Schließlich geht es an die Aufnahme: Jeder Chorist nimmt zur erhaltenen Tonaufnahme singend ein Video auf. Das wird eingesendet, verarbeitet und zu einem Gesamtvideo mit allen anderen Wohnzimmer-Choristen zusammengefügt.

Am Freitag ist die Premiere

So kommt der ganze Chor mit der Premiere zurück in jedes Wohnzimmer. Einsendeschluss ist jeweils Mittwoch um 18 Uhr, freitags wird der Musik-Film veröffentlicht. Die Teilnahme ist kostenlos, das Nordkolleg freut sich aber über Spenden. Anmeldungen: www.dein-wohnzimmerchor.de

Nordkirche plant „OsterHoffnungs-Chor 2020“

An dem digitalen Chorprojekt „Sing To Hope Choir“, das der Fachbereich Popularmusik der Nordkirche bereits vor zwei Wochen ins Leben gerufen hatte, beteiligen sich bereits über 30 Chöre mit rund 900 Sängerinnen und Sängern. Ziel ist es auch hier, allen Chorfans zwischen Flensburg und Greifswald eine Alternative zu den wegen des Coronavirus‘ abgesagten Chorproben zu bieten. Am Ostersonntag soll es bereits eine erste gemeinsame Veröffentlichung im Internet geben: der digitale OsterHoffnungs-Chor 2020.

"Morgenlicht" am Ostersonntag

„Morgenlicht“ heißt das Stück, das am 12. April im Internet zu hören sein wird – als Chorvideo mit einem Zusammenschnitt möglichst vieler Aufnahmen von Teilnehmenden. Zu den prominenten Unterstützern des digitalen Chorprojektes gehört auch Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein: „Singen macht froh – das wissen wir alle. Und in Gemeinschaft macht es noch einmal mehr Freude“.

Neben Noten und Hörbeispielen der einzelnen Chorstimmen zum„Morgenlicht“ gibt es ab sofort unter www.sing-to-hope-choir.de auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Interessierte ihren Gesang ohne Aufwand selber aufnehmen können. Bis Dienstag, 7. April, können diese Aufnahme und ein Foto, das den Sänger oder die Sängerin bei der Aktion zeigt, an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: Jan.Simowitsch@popularmusik.nordkirche.de

Nach Corona gibt es ein analoges Chorkonzert

Und: Sobald die Kontakt-Einschränkungen rund um das Coronavirus aufgehoben sind, wollen sich alle beteiligten Sänger ganz analog zu einem gemeinsamen öffentlichen Konzert treffen.