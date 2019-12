25 Jahre in Detmold, sogar fast 40 Jahre in Mannheim: Mit dem Namen Karl-Heinz Bloemeke verbindet sich zu Neujahr ein Konzertkult der besonderen Sorte. Was in Mannheim regelmäßig als Fastnachtsevent und in Detmold als Neujahrskonzert für ausverkaufte Säle sorgte, soll nun im Kieler Schloss zünden.