Slime-Sänger Dicken: "Immer radikaler"

40 Jahre „Durch alle Höllen und Tiefen“ – immerhin mit zwei Auflösungspausen. Wie hält man das durch?

Dirk "Dicken" Jora: Das ist ’ne sehr gute Frage. Meinst du das körperlich?

Körperlich, mental, seelisch ... klingt ja erst mal bitter.

Ja, war aber ja eben nicht durchgehend, sondern 22 Jahre – um den Dreh. Außerdem: Wir gönnen uns die Pausen. Wir haben vor zehn Jahren einfach angefangen, keine geschlossene Tour mehr zu machen, sondern immer nur am Wochenende zu spielen und uns dann wieder vier Tage in die normale Welt zu begeben. Dann freust du dich auf die anderen auch wieder.

Vier Wochen durchgehend aufeinander zu hocken, am besten noch in ’nem Nightliner und alles ist verrotzt und die Bakterien fliegen durch die Lüftungsanlage - das ist nix mehr für uns. Da sind wir schlauer geworden im Alter.

Der Titel spielt ja aber wohl auch an auf eure Haltung zu Deutschland, oder? Wut im Bauch hattet ihr ja schon 1979, du hast ja ganz kurz nach der Bandgründung als Sänger Thorsten „Scout“ Kolle ersetzt. Eigentlich müsste diese Wut ja immer größer geworden sein – zumal sich ja nix geändert hat, sondern eher immer noch schlimmer wird.

Die Wut im Bauch ist immer noch da. Je mehr Wahlerfolge faschistischer Parteien, je härter der Kapitalismus zuschlägt und die Schere immer weiter auseinanderklafft zwischen Arm und Reich, je mehr Greta recht hat, dass die Umweltzerstörung voranschreitet aus Profitgier, umso erfolgreiche sind Slime. Das ist der Zynismus, mit dem wir leben.

Aber wie wir ja schon auf dem letzten Album in „Unsere Lieder“ gesungen haben: Wir würden eigentlich ganz gerne mal andere Themen besingen. Das tun wir natürlich auch, zum Beispiel Biersorten wie Karlsquell oder so. Aber grundsätzlich sehen wir es natürlich als unsere Aufgabe an, immer weiter den Finger in die Wunde zu legen.

Was ist aus deiner Sicht der Unterschied zur Lage damals vor 40 Jahren, was die heutige politische Stimmung betrifft?

Auf uns bezogen kann ich sagen, das früher viel mehr Aufbruchsstimmung war. Wir haben auf dem neuen Album das am 13. März rauskommt, einen Song, der heißt „Paradies“. Rio Reiser sang vom Paradies, und er beschreibt so die Aufbruchszeit 1980. Wir haben wirklich gedacht, wir können die Welt aus den Angeln heben und wirklich richtig tief was verändern. Unter anderem auch eben durch Punkrock. Das ist weg. Wir haben zwar so kleine Siege errungen, was zum Beispiel Akw betrifft oder Hafenstraße – da wohnen immer noch Leute von uns – aber wir haben schon gedacht, dass wir im größeren Rahmen was verändern könnten.

Und dann möchte ich sicher auch nicht tauschen mit der Jugend von heute, weil die Schlaueren davon, die reflektieren können, sehen, dass da so richtig große Erfolge nicht waren. Und dann trotzdem den Arsch hochzukriegen und zu sagen: Okay, wir starten hier irgendwie ein neues Movement wie Fridays for Future oder so, das ist dann natürlich echt bewundernswert.

Ein Song wie „ Deutschland“ scheint ja aber mit seinem kritischen Text zeitlos zu sein. Muss also Deutschland immer noch sterben, wie es im Refrain heißt?

(lacht) Also ich, der den Song ja auch singt, habe das immer als eine allgemeine Anklage gegen Nationalismus verstanden. Ich hasse Nationalismus. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum jemand aus Zufall in dem Land oder in dem Land geboren wird und darauf stolz sein kann. Es ist natürlich schon komisch: Linke finden sich plötzlich in ’ner Schnittmenge mit Frau Merkel wieder. Das sind schon sehr ambivalente Zeiten, in den wir leben.

Auf der anderen Seite sehe ich dann wieder, wie Rechtsradikale die Polizei unterwandern, wie einfach das ist und auf was für einen fruchtbaren Boden das da fällt. Aber „ Deutschland“ ist einfach auch ein mega Song, der ist einfach klasse! Insofern erreicht der ja auch immer wieder Generationen.

„ Deutschland“ ist ja nicht indiziert worden ...

Es gibt ja die klare Begründung des Bundesgerichtshofs, die bezieht sich ja tatsächlich auf „Die schlesischen Weber“ von Heinrich Heine – „denk ich an Deutschland in der Nacht“ und so weiter – die haben ja ganz klar gesagt: Das ist Kunst. Dieses Kritisieren ist Kunst. Und natürlich hat man auch ein bisschen die Hoffnung – wobei das im BGH-Urteil explizit so gar nicht auftaucht – dass es gar nicht sein kann, wenn man die Geschichte dieses Songs betrachtet, das unfassbarerweise das Nazi-Denkmal immer noch in Hamburg-Dammtor steht. Dieser - nebenbei bemerkt - auch noch hässliche Betonklotz mit dem Spruch drauf: „ Deutschland wird leben, auch wenn wir sterben müssen“. Obwohl es damals eine klare Ansage der britischen Besatzer gab: Dieses Ding muss weggesprengt werden, das ist ein Symbol für die Nazi-Herrschaft. Und der Hamburger Senat musste das unterschreiben, es gibt Schriftstücke, es ist aktenkundig belegt. Das Ding steht immer noch da. Unfassbar! Das kann einfach nicht wahr sein!

Und nun hat man natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass die Richter beim BGH das einfach mit in das Urteil haben einfließen lassen, dass es einfach nicht sein kann, dass dieses Ding immer noch steht. Und einen Song, der sich ja zunächst einmal genau bezieht auf die Parole und die umdreht, den dann zu verbieten, dass das vielleicht denen doch zu ungeheuerlich gewesen wäre.

Was habt ihr eigentlich gedacht, als 2011 nach satten 30 Jahren der Song „Wir wollen keine Bullenschweine“ dann doch noch indiziert wurde?

Du lachst einfach nur. Ganz ehrlich. Haut die Bullen platt wie Stullen – das gewinnt keinen Literaturnobelpreis, dieses Ding. Das hab’ ich nur noch gesungen mit ’nem Grinsen im Gesicht, ist ja Satire eigentlich. Da fragst du dich: Was geht da in den Köpfen vor sich? Wie kann es angehen? Also wenn, dann damals. Aber doch nicht zu dieser Zeit. Das ist einfach komplett lächerlich. Wir spielen auch „ACAB“ („All Cops Are Bastards“, d. Red.), das ist so das Ding ...

Stimmt eigentlich die Story beim Konzert 1981 mit den 40 unter der Bühne versteckten Polizisten, die den Saal hätten räumen sollen, wenn ihr das verbotene Stück „ Polizei/SA/SS“ doch gespielt hättet?

Nee, das war ’ne Hundertschaft. Das war ein Konzert zusammen mit den Dead Kennedys vor 1500 Leuten in Hamburg-Harburg, in der Friedrich-Ebert-Halle. Das waren Zeiten, das kann man sich heute so nicht mehr vorstellen. Vom Bahnhof bis zur Halle war’s ein Kilometer und da standen in zwei Reihen Bullen, und die Fans mussten da wirklich durch, und uns wurden auch damals Songs vertraglich verboten.

Dann war das Bier alle, und ein Kumpel und ich sind zu nächsten Tankstelle und haben noch mal ’n paar Paletten geholt und verlaufen uns in dieser riesigen Friedrich-Ebert-Halle unten in den Gängen, machen eine Tür auf und stehen mit diesen Paletten in der Hand plötzlich diesen Bullen gegenüber, die da ihre Helme, ihre Knüppel und ihr Gas und so auf dem Tisch ausgebreitet hatten. Das war schon ’ne Szenerie, die du dir so gar nicht ausdenken kannst. Und: Ja, ich war dabei, und es stimmt genau so. Unfassbar.

Slime waren ja immer eine extrem einflussreiche Band. Ihr prägtet die Punk-Szene damals maßgeblich mit und eure Songs wurden ja im Laufe der Zeit immer weiter fleißig rezipiert, ob von Atari Teenage Riot, Die Ärzte, Broilers, Beginner, Casper, Kreator oder Antilopen Gang. Wie erklärst du dir diesen starken Einfluss?

Es ist natürlich die Attitude, die wir hatten. Es gab ja andere Punkbands, die in der Zeit mit uns groß geworden sind, aber die haben sich eher dem Ramones-Teil der Punkszene, eher dem Fun-Punk zugehörig gefühlt. Wir waren immer radikaler, das hat viele Leute beeindruckt. Das hat auch Jan Delay und die Beginner beeinflusst. Die Parallele sind ganz klar Ton Steine Scherben. Für uns sind es die Scherben gewesen, die gesungen haben: Macht kaputt, was euch kaputt macht! Keine Macht für niemand!

Ja, und ähnlich griffige Zeilen wie „legal, illegal, scheißegal“ oder „sich fügen heißt lügen“ habt ihr ja schließlich auch produziert ...

Na klar, die sind catchy! „Alle gegen alle!“ Es war alles catchy. Ja, logisch. Auch die Melodien, die Hooklines sind einfach großartig. “Alptraum“, was sind das alles für großartige Songs. Wir haben uns eigentlich auf 100, 105 Minuten auf dieser Tour geeinigt, haben aber jetzt die letzten zwei Konzerte zwei Stunden gespielt, weil wir dann plötzlich spontan noch mal „Linke Spießer“, „Wenn der Himmel brennt“, „1,7 Promille Blues“ gespielt haben. Elf (Gitarrist Michael "Elf" Mayer, d. Red.) gelingt es halt da immer wieder, wirklich fantastische Melodien aus dem Hut zu zaubern.

Kann man eigentlich nix dagegen machen, wenn rechtsradikale Bands wie Kampfzone und Endstufe eure Songs kapern?

Nein. Das ist dieses große, große rechtliche Problem. Das beste, nein, das schlechsteste Beispiel ist diese Platte von Heino vor ein paar Jahren, wo er alles mögliche covert, unter anderem „Junge“ von Die Ärzte. Jan, Dirk und Rod sind echt halb Amok gelaufen und haben ihren gesamten Anwaltsstab darauf angesetzt, die noch mal bis ins Allerletzte geprüft haben, ob es nicht irgendeine rechtliche Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen. Die gibt es nicht. Die gibt es auch nicht für Slime, dass Störkraft und Landser „Linke Spießer“, „Yankees raus“ und „ACAB“ gecovert haben.

Gibt’s einen Punkt, an dem Slime endgültig Schluss machen würden?

Spätestens wenn du ’ne Vier vorne hast, wird dir irgendwann bewusst, dass diese Geschichte namens Leben endlich ist, ne? Damit ist natürlich auch diese Band endlich. Natürlich stecken wir in einem permanenten Prozess und setzen uns damit auseinander, wie lange wir das noch machen wollen und können – es ist ja auch nicht ganz unanstrengend. Drei aus der Band haben demnächst 'ne Sechs vorne.

Du lebst ja heute nahe Hamburg in Schleswig-Holstein. Dorfidylle statt Großstadtrummel?

Ich bin vor 13 Jahren rausgezogen. Ganz bewusst – genug Rock’n’Roll aufm Kiez gemacht. Aber natürlich hab’ ich hier auch meine Szene, es läuft sehr, sehr viel über den unsäglichen Fußballverein namens FC St. Pauli – jedenfalls diese unsägliche Mannschaft, unsäglicher Trainer, unsäglicher Präsident, überhaupt alles unsäglich, steigen ja auch ab! Aber ich hab’ auch ein ruhiges Leben, täglicher Waldspaziergang, vernünftige Ernährung, vegetarisch natürlich. Ansonsten würde ich das auf diesem Niveau – Anzahl der Konzerte, Länge der Konzerte – gar nicht mehr wuppen. Das ist einfach Hochleistungsport, was du da oben betreibst, als Sänger, als Schlagzeuger.

