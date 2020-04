Dirk Steffens in Sorge: Green Screen in Bedrängnis

Eckernförde

Eine Floskel ist diese Aussage nicht. Der Terra-X-Moderator, selbst Naturfilmemacher und Wissenschaftsjournalist, hat längst die Hoffnung begraben, dass das Festival an der Ostsee größer, bunter, mit noch mehr Zuschauern und mit einer noch größeren Anzahl Filmschaffender aus aller Welt neue Rekorde einfahren wird.

„Wir wissen nicht, ob und wie wir Green Screen feiern können", sagt er, „oder ob wir zumindest alle für die Filmemacher wichtigen Preise verleihen können."

Green Screen in Eckernförde ist ein emotionales Filmfest von Weltrang

Dass die Beschränkungen bis September 2020 moderat genug sind, damit sich Filmschaffende bei der Preisgala mit Freudentränen in die Arme fallen dürfen, dass Zuschauer in engen Spielstätten auf Tuchfühlung mit Regisseuren, Autoren, Kameraleuten sitzen und sie mit Fragen löchern können, ist mehr als unwahrscheinlich.

Die bislang auch für Forscher noch unkalkulierbaren Wege des Virus werden dem Publikum und den über 100 Ehrenamtlern, die tragende Säule dieses Festivals sind, Veränderungen aufzwingen, die sich bis vor kurzem unvorstellbar waren. Und vor allem nagen sie zerstörerisch an der Existenz der Naturfilmer.

Steffens: „Fast alle Naturfilmemacher und Teams sind Freischaffende oder Soloselbständige. Das Reisen ist essenziell für unseren Zweig. Winkel dieser Welt mit intakter Natur genauso wie das Ausmaß der Umweltzerstörung, des Artenschwunds lokal wie global zu dokumentieren, ins Verhältnis zu setzen, das ist unser Metier."

Festivalchef Dirk Steffens : Viele Naturfilmemacher stehen vor dem Nichts

"Corona hat uns alle ausgebremst", resümiert er. "Teure Produktionen sind unterbrochen, wenn nicht ganz verloren. Neue Projekte kann keiner anpacken, weil niemand dorthin kommt, wo er oder sie drehen müsste. Einkünfte sind auf längere Sicht gleich null." Steffens selbst ist hier eine Ausnahme. Der Promi ist breit aufgestellt.

Wie dramatisch die Lage sein kann, wird etwa an den Dokumentarfilmern Silke Schranz und Christian Wüstenberg aus Frankfurt deutlich. Ihre Erfolgsproduktionen „Die Nordsee von oben" und „Die Ostsee von oben" wurden Kinoerfolge. Sie liefen bei Green Screen. Ihre neue Produktion „ Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis" konnten sie noch fertigstellen.

Aber in die 315 Kinos, die ihn zeigen wollten, kommt der Film vorerst nicht. Zwei Jahre Arbeit und 250.000 Euro Investition lassen jetzt nicht den dringend erwarteten Lohn für das Paar und für die Mitarbeiter zurückfließen. Nicht einmal für Miete und Lebensunterhalt reiche es, sagt Wüstenberg, ganz zu schweigen vom Ansparen fürs nächste Projekt.

Corona macht das internationale Naturfilmfestival in Eckernförde noch wichtiger

„Auf so einer Durststrecke ist es existenziell für Naturfilmemacher, Kontakte zu denen zu knüpfen, die Filme abnehmen. Mit den gewonnenen Preisen bei renommierten internationalen Festivals wie Green Screen können sie punkten", unterstreicht Steffens.

„Das Festival in Eckernförde wäre also wegen der Corona-Auswirkungen umso wichtiger. Nun können wir nur abwarten. Ich hoffe, dass unsere Jury, wenn auch in anderer Form, vielleicht verspätet oder wenigstens online die Filmpreise vergeben kann."

Und auch das ist nicht garantiert, zumindest nicht in vollem Umfang. Das von einem Verein getragene Filmfest ist abhängig von öffentlichen Zuwendungen und Sponsoren, die in der Corona-Krise selbst in finanzielle Schieflage geraten.

„Ob wir dann in allen 16 Kategorien Preise haben, ist offen", räumt der Festivalchef ein. Die Entscheidung muss der ehrenamtliche Vorstand unter Leitung der Eckernförderin Ulrike Lafrenz bald abwägen. Dabei zählen die Aktiven an der Spitze auf die Erfahrungen ihres Festivalleiters. Die Abstimmung laufe „sehr harmonisch und einvernehmlich", bestätigt er.

Ob Green Screen 2020 verschoben wird, ist noch Spekulation

Ob Verschiebung um Wochen oder Monate oder ob es ein „kleines Green Screen" ohne großes Publikum und Filmemacher gibt, die ja vielleicht auch im September gar nicht anreisen dürfen, all das ist derzeit noch spekulativ. Nur halbwegs tröstlich sind seine Worte.

„Selbst im schlimmsten Fall, wenn wir erst 2021 wieder feiern könnten, ist Green Screen stark genug, das zu überleben. Wir tragen dabei auch Sorge, dass wir unsere kleine eingespielte hauptamtliche Crew im Green-Screen-Büro Eckernförde voll weiter beschäftigen."

"Ohne sie käme ein so bedeutendes Filmfestival nämlich gar nicht zustande", fasst Steffens zusammen. "Angst aber habe ich um viele unserer Filmemacher und ihre für Natur und Umwelt so wichtige Mission."

