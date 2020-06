Disco Boys in Kiel: So war das Autokonzert auf der Kulturwiese

Kiel

Die allesamt mit dem eigenen PKW angereisten Gäste legen zudem eine flotte Sohle auf das satte Grün. Denn es ist erlaubt in unmittelbarer Nähe zum eigenen Gefährt zu tanzen. Dass die House-Beats von The Disco Boys von den Plattentellern direkt in die Beine fahren, das weiß Sabrina Böhmert bereits „aus alten Zeiten aus der Diskothek Bambu in Neustadt in Holstein.“

Dort feierte sie einst zu den Songs des Hamburger Tandems und war „mit ihnen groß geworden.“ Da lag der Klick zum Ticketkauf gemeinsam mit Freundin Carolina Moritz Diaz nahe. „Wir sind froh, dass wir aus dem Auto raus dürfen“, sagt Sabrina lachend, „schließlich waren wir ja auf Sitztanz eingestellt.“

Anzeige

Zur Galerie Rund 60 Autobesitzer samt Anhang haben am Sonnabend zu den Live-Beats des Hamburger DJ Duos The Disco Boys auf der Kieler Kulturwiese am Falckensteiner Strand gefeiert.

Disco Boys in Kiel : Treibende Beats mit Eurodance-Anleihen

Während die zwei Freundinnen zu den treibenden Beats mit Eurodance-Anleihen (etwa „Around The World“ von ATC) nicht stillstehen können, lehnen sich Sophie Schnoor und Yannick Simmen wenige Meter weiter in ihren Autositzen zurück und genießen neben der Musik einen abendlichen Snack. „Wir haben die Tickets bei einem Gewinnspiel der Stadtwerke gewonnen“, erzählt Yannick und heißt die Abwechslung zum Abend auf der heimischen Couch willkommen.

Weitere KN+ Artikel

Allerdings steigt auch er in den Tenor der bisher geführten Gespräche mit ein. „Es ist schön mal herauszukommen, die gewohnten Discoabende kann eine Party im oder am Auto jedoch nicht ersetzen.“ Normalerweise sind Yannick und Sophie beim Ausgehen im Kieler Club Ben Briggs anzutreffen.

Disco-Boys-Musik kommt aus dem Autoradio

Nun gilt es eben das Beste aus der Situation zu machen. Dazu das Autoradio auf die entsprechende Frequenz stellen, Türen und/oder Fenster auf, mal den Warnblinker betätigen, mit ins Hupkonzert einsteigen. Zwischendurch – selbstredend mit Schutzmaske – für Getränkenachschub sorgen. So funktioniert kontaktfreie Autokonzertparty in Corona-Zeiten.

Dem eigentlichen Sinn des Ausgehens und Feierns, unter Leute zu kommen, die Hatz nach unvergesslichen Momenten, kann die Party zwischen rund 60 parkenden Autos nicht nachkommen und dennoch weht ein Hauch von Normalität über die Kieler Kulturwiese. „Für uns ist es die erste kulturelle Veranstaltung seit Beginn der Corona-Krise vor drei Monaten“, sagt Sabrina Böhmert mit ein wenig Wehmut in der Stimme, um dann wieder im Tanzen zu versinken.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.