Kiel

Die Corona-Krise traf besonders die Disco-Betreiber in Schleswig-Holstein hart. Über ein Jahr lang durfte in ihren Räumlichkeiten nicht ausgelassen gefeiert werden. Um zu erproben, wie Disco-Besuche auch in der Pandemie möglich sein können, gab Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) im Sommer seine Pläne für ein Modellprojekt bekannt. Drei Discos beteiligten sich an dem Projekt.

An drei Abenden wurde im „Bootshaus“ in Flensburg, im „Horizon“ in Oldenburg und im „Joy“ in Henstedt-Ulzburg gefeiert – ohne Masken und Abstand, aber mit Corona-Tests. Nun wird nach vier Wochen Bilanz gezogen. Buchholz, Prof. Dr. Stephan Ott (Chef des Rendsburger Kreisgesundheitsamtes) und Joey Claußen, Betreiber des „Joy“ wollen am Dienstagnachmittag über Ergebnisse und Erfahrungen berichten. KN-online überträgt die Pressekonferenz ab circa 14 Uhr live.

Livestream: So lautet das Fazit nach vier Wochen Disco-Modellprojekt