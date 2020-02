Den bösen Mächten die Stirn bieten

Kiel

Beim Konzert von Doctor Krapula stellt sich nicht die Frage ob, sondern wie durchgehend getanzt wird. Das Tempo gibt das kolumbianische Quintett vor. Mal ist man zum schnellen Ska flink auf den Beinen, zum relaxten Reggae ist die Schrittfolge langsamer, nur Stillstand darf nicht sein.

Die Tanzfläche ist daher gut gefüllt. Kaum verwunderlich, sind die Songs doch aufregende Reisen durch die Genres. Die Strophen marschieren im typischen Offbeat, Sänger Mario Munoz kratzt mit seinem Gesang am Rap, die Refrains servieren das fette (Punk-)Rockriff. Niko Cabrera wirbelt an den Drums, Keyboarder Sergio Acosta führt die Melodien und Bassist David Jaramillo übernimmt Gesangparts. Folklore wie „Selva Cumbia“ fehlt ebenso wenig, liegt der Einfluss schließlich vor der eigenen Haustür. Da fragt Munoz im Laufe des Abends, angesichts der eifrigen körperlichen Ertüchtigung, gleich mehrmals nach dem Befinden.

Doctor Krapula: In den Songs stecken Botschaften

Neben aller Partytauglichkeit überbringen Songs wie „Democracy“ oder das für mehr Liebe plädierende „Amanece“ allerdings auch Botschaften. In „Mister Danger“ werden Textzeilen aus Bob Marleys „I Shot The Sheriff“ eingewoben.

Insbesondere die Gewalt und Korruption in ihrem Heimatland ist dem Mestizo-Fünfer aus Bogota ein Dorn im Auge. Für Doctor Krapula sind diese Songs Herzensangelegenheiten und mit unbändiger Spiel- und Lebensfreude bieten sie den bösen Mächten die Stirn. Das The Clash Cover „Rock The Casbah“ macht hingegen einfach nur richtig Laune. Weiter gibt es „Favoritas“ ( Munoz) aus der Bandhistorie und Nummern von der aktuellen EP „Súbele El Volumen.“

Den Moment einfrieren

Für die Zugabe läuft der dickbündige Draht zwischen Band und Publikum ein letztes Mal heiß. Alle Mitglieder werden mit Sonderapplaus bedacht, kehren einzeln auf die Bühne zurück und Munoz verspricht „noch eines“, aber natürlich bleibt es nicht dabei. „Mi Sol“, „La Fuerza Del Amor“ und „Presente“ holen das Publikum erneut ab.

Gitarrist Germán Martinez steigt ein letztes Mal für sein Solo aufs Podest und der von Munoz dirigierte Chor sitzt abermals. Für manche ein guter Moment, um das Handy zu zücken und den Moment einzufrieren, denn ein Besuch beim Doktor wird wohl nie wieder so viel Spaß machen.