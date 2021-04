Kiel

„Wir haben aus Wortmagneten willkürlich Namen zusammengestellt“, erzählt die 24-jährige Anna Olivia Böke. Erst wurde das Duo mit ihrem Freund, dem Multiinstrumentalisten Dennis Mielke, „Slow Noon“ getauft. Irgendwann war sie bei ihrer Oma zu Besuch, die Schlehen-Gin einschenkte. „Ich habe das zusammengefügt, weil ich es cooler fand, wenn man es mit oe schreibt.“

Und dass sie sich als Künstlerin Anna Olive nennt und das Böke weglässt, hängt mit ihrer Zeit in England zusammen – dort kam man mit dem Ö nicht gut zurecht.

Anna zog's zum Studium nach Brighton

Denn Anna war 2017 nach Brighton gegangen, um Creative Writing zu studieren. Wohnte im zum Welterbe zählenden Embassy Court, einem elfstöckigen, architektonisch eindrucksvollen Bau am Meer mit Luxuswohnungen, wo erste Songs für die EP entstanden – zunächst als Soloprojekt. Klingt komfortabel für eine Studentenbude. Sie lag aber im Erdgeschoss „ohne Panorama-Optik“, so Anna, mit recht niedriger Miete. „Ich war ein paarmal da, und unter Luxus könnte man sich was anderes vorstellen“, sagt Dennis.

Aufgenommen in Dennis' Schlafzimmer

Anna und Dennis, seit fünf Jahren ein Paar, führten eine Fernbeziehung, und nach dem Brexit und als Corona losging brach Anna ihr Studium ab und kehrte 2020 zurück nach Kiel. Dennis, der bei der Punkrock-Band The First Last und in der an The Smiths orientierten Nachfolge-Combo Noorth gespielt hatte, war eh gerade ohne Band und „wir hatten nicht so wirklich was zu tun“ (Anna) – da nahmen sie halt die sieben Songs in Dennis’ Schlafzimmer auf, wo er Schlagzeug, Bass, Keyboard und die gern mal krachende Leadgitarre einspielte.

Livestream-Konzert im Medusa

"Embassy Court" präsentieren Sloe Noon im Medusa in Gaarden – erst ihr drittes Konzert, davor gab’s zwei im Prinz Willy.

Sloe Noon im Stream Livestream-Doppelkonzert (mit Blush Always aus Kiel) am Sonnabend, 24. April, um 20 Uhr auf https://medusa-kiel.de

Die Songs live zu zweit zu spielen sei nicht ohne, da ihnen laut Dennis „50 Prozent der Arrangements“ fehlten ohne Schlagzeug und Bass. Auch deshalb würde das Duo gern auf Bandstärke anwachsen und sucht noch Mitstreiter.