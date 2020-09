Drei Künstler, die ihre Länder seit 1962 teils mehrfach auf der Biennale in Venedig vertreten haben, sind derzeit mit ihren Arbeiten in der Galerie Nemo in Eckernförde zu Gast. Helgi Thorgils Fridjónsson (Island), Tuomo Manninen und Kain Tapper (beide Finnland) sind im hohen Norden Europas zuhause