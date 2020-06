Tierisch menschliche Begegnungen

Heikendorf/Plön/Schönberg.

Der kindliche Flötenspieler im Kurpark von Laboe, das Mädchen mit Reifen an der Kieler Ricarda-Huch-Schule, die Große Sitzende, die sich auf dem Plöner Schlossberg räkelt – all diese grazilen Bronzeplastiken entstammen der Bildhauerwerkstatt des gebürtigen Spreewälders Fritz During, der nach seinem Kunststudium in Berlin 1936 nach Kiel kam, um bei der „Kieler Kunstkeramik“ sein Brot zu verdienen. 1938 kaufte er ein Grundstück an der Schwentine in Raisdorf, wo er mit seiner Frau als freischaffender Künstler lebte.

Drei Museen - drei Schaffensphasen

In einer Verbundausstellung der Reihe Künstler der Region präsentieren das Künstlermuseum Heikendorf, das Museum des Kreises Plön und das Probstei Museum Schönberg mit Fritz During einen alten Bekannten. Sein Werk wiederzuentdecken ist eine lohnende Sache. Hauptleihgeberin ist die Fritz-During-Stiftung des Kreises Plön, die seit 1993 den künstlerischen Nachlass hält. „Die Schau ist chronologisch geordnet“, erzählt Sabine Behrens, Leiterin des Heikendorfer Künstlermuseums. „In Plön werden Arbeiten aus den 50er Jahren gezeigt, in Schönberg liegt der Schwerpunkt auf den 60ern. Und wir widmen uns dem Werk von den 70ern bis zum Tod des Künstlers. Wer alle drei Orte besucht, bekommt also einen guten Überblick.“

Anzeige

Keramische Arbeiten waren ein wichtiges Standbein Durings

Keramische Arbeiten, darunter Reliefs und Plastiken, waren stets ein Standbein im Werk von Fritz During, der 1959 mit dem Kieler Kulturpreis und 1979 mit dem Friedrich-Hebbel-Preis ausgezeichnet wurde. In den 50er und 60er Jahren schuf er zahlreiche Arbeiten für den öffentlichen Raum, darunter Figuren, die vor Kieler Schulen ihren Platz fanden. Mit den 70ern ließ das Interesse an seiner figürlich geprägten Bildsprache spürbar nach. „Der Geschmack hatte sich geändert“, erklärt Behrens den Auftragsrückgang. „ During wandte sich damals zunehmend der Arbeit an kleineren Plastiken für den privaten Bereich zu.“

Weitere KN+ Artikel

Von kindlichen Figuren zum weiblichen Akt

Eine Auswahl dieser kleineren Exponate ist in Heikendorf versammelt, präsentiert als Ateliersituation vor einer großen Schwarzweißaufnahme aus dem Haus der Künstlers. Waren zuvor kindliche Figuren ein Hauptmotiv, ist seit den 70ern der (oft kompakt modellierte) weibliche Akt ein vorherrschendes Thema. Humorvoll reagiert During auf die Kunstkritik jener Jahre, die das von ihm beargwöhnte Ungegenständliche feierte: Sein Kunstdirektor (1983) ist eine dickwanstige Spottfigur, zwei spitzohrige Giftlinge (1985) mit langen Nasen stecken verschwörerisch die Köpfe zusammen.

Dazu Arbeiten von Zeitgenossen Durings

Ergänzt werden die Plastiken Fritz Durings durch grafische Werke einiger seiner Zeitgenossen von Harald Duwe bis Ulrich Behl, von Gudrun Wassermann bis Willy Knoop.

Abstand ist in Heikendorf kein Problem

Wegen der Corona-bedingten Schließung konnte die Schau in Heikendorf erst im Mai für Besucher geöffnet werden – bislang noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten. „Wir hoffen, dass wir langsam wieder in die Köpfe kommen“, so Sabine Behrens, die bezüglich der Besucherzahlen noch Luft nach oben sieht. Die Einhaltung der Abstandsregeln stelle in Heikendorf jedenfalls kein Problem dar: „Die Leute können bedenkenlos kommen, ohne dass wir überbevölkert werden.“

Heikendorf. noch bis 13. September. Do-Sa 14- 17, So 11-17 Uhr.

Plön. Bis 23. August. Di-Fr 14-17, Sa+So 10-12 und 14-17 Uhr

Schönberg. Bis 29. November. Di-So 14-17, Do außerdem 10-12 Uhr.

Mehr Kultur aus der Region hier