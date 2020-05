Ein Klassik-Konzert für 125 Autos

Borken.

Wo das schon fast ausgestorbene Autokino als legaler Versammlungsort mit hygienegerecht individueller Blechumhüllung gerade ein Comeback feiert, soll das Format im Münsterland Grundlage für das weltweit wohl erste „Drive-in-Klassik Festival“ sein.

Justus Frantz eröffnet die Autokino-Bühne

Das privat veranstaltete Festival "Musiklandschaft Westfalen", das seit 2009 klassische Musik an ungewöhnliche Orte bringt, hat dafür kurzerhand Größen des Klassikgeschäftes gewonnen, die durch coronabedingte Konzertabsagen, auch im SHMF, gerade viel Zeit haben. Da tauchen viele auch hierzulande bekannte Klassikgrößen auf: So wird Justus Frantz „Drive & Live“ in der Kreisstadt Borken am 15. Mai mit einem Chopin-Programm eröffnen – und gemeinsam mit seiner früheren Duo-Partner Christoph Eschenbach am 18. Juli absehbar auch beschließen - ein gemeinsamer Auftritt war auch in diesem SHMF-Sommer geplant, ebenso beim mittlerweile ebenfalls abgesagten Rheingau-Musik-Festival.

Viele auch vom SHMF her bekannte Künstlernamen

Martin Grubinger rückt auf der Autokino-Bühne mit Schlagzeug an, Bernstein-Preisträger Felix Klieser mit seinem Horn, die Klarinettisten Daniel und Andreas Ottensamer sind dabei wie Trompeter Sergei Nakarjakow und die Geiger Christian Tetzlaff, Jószef Lendvay und Martin Panteleev. Abwechslung bieten Joja Wendt, Götz Alsmann mit Band – und als richtiger Klassik-Kontrast aus Köln „ Die Höhner“.

Per Funk gelangt die Musik direkt ins Autoradio

Ein Liveerlebnis besonderer Art: Vor der Bühne am Rande des Stadtparks haben bis zu 125 Autos mit jeweils bis zu zwei Insassen Platz. Sie können das einstündige Konzert, in der Regel sind jeweils zwei Auftritte um 19 und 21 Uhr geplant. Neben dem freien Blick durch die Windschutzscheibe soll eine große LED-Leinwand dafür sorgen, dass auch in den letzten Reihen noch beste Sicht herrscht. Die Konzerte werden professionell abgemischt, der Ton gelangt per Funksignal auf das Autoradio. Die Fahrer müssten lediglich die vorgegebene UKW-Frequenz anwählen. Und können bei geschlossenem Fenster dann auch ordentlich aufdrehen.

Viele Kümstler haben spontan zugesagt

„Wir haben eine große Schar an international renommierten Künstlern verpflichten können, die ihresgleichen sucht. Kein anderes Klassikfestival kann das derzeit in dieser Dichte vorweisen“, freut sich Dirk Klapsing, Intendant der "Musiklandschaft Westfalen", in Borken: „Die Corona-Krise gefährdet nicht nur unsere normale Konzertsaison, auch die Künstler haben aktuell keine Engagements und keine Einnahmen. Wir geben ihnen mit Drive & Live die Bühne zurück.“ Entsprechend sei Klapsing bei den Künstlern mit der Idee auf riesige Begeisterung gestoßen: „Jeder, den ich angerufen habe, hat sofort zugesagt“.

Info/Tickets: www.musiklandschaft-westfalen.de