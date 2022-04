Rendsburg

„Drums Clinic“. Klingt kränklich. Doch geht es beim Workshop von Udo Dahmen im Rendsburger Nordkolleg natürlich nicht um malade Trommeln. Der 70 Jahre alte künstlerische Direktor, Geschäftsführer und Professor der Popakademie Baden Württemberg in Mannheim verarztet im Rendsburger Nordkolleg zehn Teilnehmer, was das Trommeln betrifft – lebendig, humorvoll und höchst kompetent. Schließlich ist der renommierte Musiker selbst am Drumkit aktiv, schwang die Sticks für Jack Bruce, Gianna Nannini, Sarah Brightman, Achim Reichel, Nina Hagen, Inga Rumpf, Georg Danzer, Kraan oder Lake.

Zehn Trommler sitzen bei der Auftaktveranstaltung von „25 Jahre Rock & Pop Schule Kiel“ im Halbrund vor Udo Dahmen. 22 Hände patschen einen schlichten Rhythmus auf die Oberschenkel, Schuhsohlen tappen dazu einen Viervierteltakt aufs Parkett. Der Prof, im hellen Hoodie mit Beatles-Logo, beobachtet nach und nach alle aufmerksam während dieser Aufwärmrunde. „Super, geht doch echt gut!“, lobt er danach. Dann gibt er immer längere Parts vor, schwierigere, variiert. Archetypen, auf denen viele Rhythmen in allen Kulturen basieren. Da braucht es schon einen höheren Aufmerksamkeitslevel.

Udo Dahmen, Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden Württemberg, gibt im Nordkolleg Rendsburg einen Trommel-Workshop auf Einladung der Rock & Pop Schule Kiel. Quelle: Björn Schaller

„Lieber schlampig als gar nicht“, laute einer seiner Wahlsprüche, erzählt Dahmen, während alle weiter eifrig patschen und tappen. Einfach immer wieder probieren, bis es klappt – wie ein Kind, das Laufen lerne, ohne sich beim Hinfallen zu ärgern wie Erwachsene es würden. „Nicht denken, einfach machen.“ Kurze Pause. „Brennt’s bei euch auch schon?“ Doch bei den nun folgenden zweitaktigen Phrasen bedarf es dann schon einer gewissen Merkfähigkeit bei den Trommlern, ob studierter Orchestermusiker oder Amateurband-Drummer.

Jetzt sind die Drumsticks dran, tanzen auf den Übungspads. Nach der weitverbreiteten Moeller-Technik, benannt nach ihrem Schöpfer, dem US-Orchester-Schlagzeuger Sanford August Moeller. Trommelstock locker halten, aus dem Handgelenk heraus. „Ich habe alle Haltungen durch“, erzählt Dahmen, jede habe Vor- und Nachteile. Aber immer auf den Punkt spielen, nicht größer als eine Zwei-Euro-Münze. Nicht in der Mitte, da sei auf der Snare-Drum klanglich ein „Dead Spot“, sondern stets ein Stück darunter.

Lieber schlampig als gar nicht habe sich übrigens darauf bezogen, ob die gespielte Figur stimme oder nicht. Bei der Haltung der Sticks müsse man aber von Anfang an sehr genau gucken.

Er habe sich gewundert, sagt Dahmen, der sich in der Pause Zeit für ein kurzes Interview nimmt, dass nur Männer in seinem Workshop sitzen. In der Popakademie gebe es bei jedem Instrument natürlich auch junge Frauen, beim Gesang dominierten sie stark. „Instrumentalspiel in der populären Kultur ist noch immer eine Männerdomäne, aber wir sind ja angetreten, da was zu verändern“, so Dahmen.

„Absolut überfällig“ sei die Wahl des Drumsets zum diesjährigen „Instrument des Jahres“, findet der Professor. Bei den rund 900 kommunalen Musikschulen in Deutschland gebe es ungefähr 54.000 Schülerinnen und Schüler im Schlagzeug – die privaten nicht mitgerechnet, dann wären es mehr als 100.000. Die Zahlen haben sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. „Die meisten beginnen mit Drumset. Ein Instrument, mit dem ich erst mal sehr schnell was machen kann, etwa zu meiner Lieblingsmusik spielen. Und es hat ein stark physisches Moment, was für Kinder und Jugendliche toll ist.“

Rolls, Drags und Flams

Danach geht’s um Rudiments, elementare Grundschläge. Um Wirbel, genannt Rolls. „Um die gut spielen zu können, braucht ihr mindestens ein Jahr.“ Um Single und Double Drags, einfache und doppelte Vorschläge. Um Flams (zwei Schläge, einer leicht versetzt) – „hat ein bisschen was von Karate“.

Dahmen setzt sich an eins der vier aufgebauten Drumsets, stellt ein paar schlichte Grundrhythmen vor. „Entscheidend ist, dass alle Schläge auf Snare Drum, Bass Drum und HiHat gleich laut und immer im gleichen Sound sind.“ Sei nicht so einfach und das, was man als Letztes übe. „Für einen Professional ist das die Lebensgrundlage.“