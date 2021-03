Schleswig

Die Planken, Spanten und andere Teile des Plattbodenschiffes, das 2009 bei Deichbauarbeiten in Düsseldorf gefunden worden war, wurden am 10. März von einer Kunstspedition von Schleswig zurück nach Düsseldorf gebracht. Experten hatten die Entdeckung als Sensation eingestuft. Der Erhaltungszustand des insgesamt gut 17 Meter langen und über drei Meter breiten Schiffes ist den Angaben zufolge einmalig am gesamten Rheinverlauf.

Schiffswrack: Freude in Düsseldorf

Für die Leiterin des Schifffahrtsmuseums in Düsseldorf hat sich das lange Warten gelohnt. „Die Freude über die erfolgreiche Nassholz-Konservierung ist groß. Hiermit ist ein erster großer Meilenstein des Projektes erreicht“, sagte Annette Fimpeler-Philippen.

Holzfragmente mussten feucht gehalten werden

Ende 2010 wurde das Plattbodenschiff noch in Düsseldorf zunächst in zehn Segmente zerlegt und in einem Wasserbad in Containern nach Schleswig transportiert. Hier wurden die Segmente genau vermessen, in ihre rund 1000 Einzelteile zerlegt, dokumentiert und teilweise für eine grafische Dokumentation gescannt. Bei diesen Arbeiten in der Werkstatt mussten die Holzfragmente ständig feucht gehalten werden.

Chemische Flüssigkeit ersetzt Wasser

Das Wrack hatte Jahrhunderte im feuchten Untergrund gelegen und sich in dieser Zeit voll Wasser gesogen. Würde das Wasser im Holz nach der Ausgrabung an der Luft verdunsten, schrumpft das Holz, verzieht sich. Gut zehn Jahre wurde der Fund deshalb in großen Tränkungsbecken auf der Gottorfer Museumsinsel konserviert. Dazu kamen die Schiffsteile in ein Konservierungsbad - eine Flüssigkeit mit der Chemikalie Polyethylenglykol (PEG), wie der zuständige Mitarbeiter der Zentralwerkstatt, Janosch Willers, sagte. Diese Flüssigkeit drang langsam in das Nassholz ein, ersetzte das Wasser und machte das Jahrhunderte alte Material haltbar.

Restfeuchtigkeit durch Vakuumgefriertrocknung beseitigt

Noch vorhandene Restfeuchtigkeit im Holz wurde anschließend mittels einer Vakuumgefriertrocknung schonend entfernt. Nun können die Einzelteile zusammengefügt, das Schiff restauriert und ausgestellt werden.

Von lno