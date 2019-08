Fabian Johannes Egger (12 Jahre alt) wurde 2007 in Traunstein geboren. Im Alter von fünf Jahren erhielt er den ersten Querflötenunterricht bei seinen Eltern. 2016 bestand er die Aufnahmeprüfung des Pre College der Universität Mozarteum Salzburg. Dort wurde er 2017 in das Leopold Mozart Institut für Begabungsförderung aufgenommen, wo er derzeit bei Britta Bauer Unterricht erhält. Fabian Johannes Egger ist auch in verschiedenen Kammermusikformationen unterwegs. Bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewann er bereits zahlreiche 1. Preise. Fabian Johannes Egger interessiert sich zudem für Komposition und Improvisation. Eine Eigenkomposition durfte er bereits beim Bayerischen Rundfunk im Rahmen des RadioSalon »U 20 – Classic and more« aufführen.

Johann Zhao (15 Jahre alt) wurde 2003 in Salzburg geboren. Mit fünf Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht. Mit neun Jahren wurde er am Pre College der Universität Mozarteum Salzburg aufgenommen und studiert aktuell Klavier bei Cordelia Höfer-Teutsch. Daneben besuchte er Masterclasses bei Igor Cognolato und Elisabeth Leonskaja. Seit seinem neunten Lebensjahr nimmt Johann Zhao regelmäßig an Wettbewerben teil: Mehrere 1. Preise belegen den Erfolg.