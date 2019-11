Champagner für Cello und Klavier

Kiel

Das perfekt aufeinander eingespielte Cello-Klavier-Duo Raphaela Gromes und Julian Riem zelebrierte die Melodieseligkeiten leichtfüßig elegant, ohne kitschige Nachdrücker – Champagner für die Ohren. Und Gromes begeistert mit einem Feuerwerk an blitzblank intonierten spieltechnischen Höchstschwierigkeiten.

Offenbachs Höchstschwierigkeiten

Was sich der Cellist Offenbach da einst selber mit seiner Hommage à Rossini oder der Danse bohémienne in diversen Doppelgriffen für schwindelerregende Höhenflug-Kapriolen auferlegte, lässt selbst Haydn-Konzerte oder Tschaikowskys Rokoko-Variationen einfacher erscheinen.

Mendelssohn "light"

Der muntere Funkenschlag jugendlicher Unbekümmertheit zielte am Freitag nur an einem Werk haarscharf vorbei: Mendelssohns Zweite Cello-Sonate D-Dur. Die perlte zwar auch wunderbar, hatte aber oft zu wenig Nachdruck für eine mit Bedacht gesteuerte Themengestaltung. Das Cello verschwand zwischenzeitlich im Rausch der Klaviertöne. Und beim Duo Julian Arp / Caspar Frantz kann man vergleichend hören, dass selbst die gezupften Töne am Beginn des zweiten Satzes mit Bedeutung und Klangreichtum aufgeladen werden können. Aber es muss im aktuellen Offenbach-Rausch zum 200. Geburtstag des deutsch-französischen Operettenkönigs und Cellowunders ja für die Zukunft auch (noch) höhere Kammermusikziele für das Münchner Duo geben.

