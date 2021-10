Kiel

Sowohl Generalmusikdirektor Benjamin Reiners als auch Konzertdramaturgin Waltraut Lach haben mit kontroversen Reaktionen im Publikum gerechnet. Es geht um das neue Konzertformat „Phil Extrakt“, das jeweils in maximal 90 Minuten am frühen Sonntagabend in der Wunderino-Arena einen ungezwungen moderierten Auszug aus dem festlich „klassischen“ Philharmonischen Konzert vom Sonntagvormittag bieten soll – am morgigen 17. Oktober mit Dvoráks „Neunter Symphonie“.

„Wir freuen uns über die lebhafte Diskussion“, so Lach. Und der GMD verweist auf etablierte Hörgewohnheiten im bürgerlichen Konzertsaal, die eine Erfindung der Neuzeit seien: „So festgeklopft war das früher alles gar nicht. Weder die Dauer der Konzerte noch der Verhaltenskodex ...“

Viele Orchester experimentierten derzeit mit moderierten Formaten, etwa am Staatstheater Kassel, beim HR-Sinfonieorchester oder in der Staatsphilharmonie Nürnberg. „Und das sind auch alles Konzerte, die sich nicht speziell nur an Kinder und Jugendliche, sondern an ein breites Publikum wenden“, so die Dramaturgin.

Vorgeschaltete Gäste: NDR Elbphilharmonie Orchester

Die neue Konzertstruktur in der Wunderino-Arena lasse nun mal nur noch an einem Tag zwei unterschiedliche Konzerte der Philharmoniker zu. Am heutigen Sonnabend ist um 18 Uhr ja erstmals vorab das NDR Elbphilharmonie Orchester in der Streiber-Reihe zu Gast, um den kostenintensiven Einbau besser auszulasten: Chefdirigent Alan Gilbert dirigiert Bruckners „Vierte Symphonie“.

Reiners: „Das Zielpublikum für Phil Extrakt ist neugierig, aufgeschlossen und freut sich auf einen kurzweiligen Abend mit einer gelungenen Mischung aus Info, anspruchsvoller Unterhaltung, Genuss und Entspannung – und es kann rechtzeitig zum ‚Tatort’ wieder zu Hause sein.“ Die Stadt sei durch den hohen Studierendenanteil extrem jung, aufgeschlossen und modern. Im Konzertsaal und in der Oper sei davon allerdings noch zu wenig zu spüren.

Gastdirigent Enrico Delamboye mit den Kieler Philharmonikern

Enrico Delamboye, lange Chef am Theater Koblenz und derzeit Erster Gastdirigent beim WDR Funkhausorchester, wurde als Sohn niederländischer Eltern 1977 in Wiesbaden geboren. Am Sonntagvormittag dirigiert er nicht nur den duftigen „Frühlingsmorgen“ von Lilly Boulanger, sondern auch Erich Wolfgang Korngolds „Violinkonzert“ von 1945. Delamboye: „Ein heikles Werk, das größtenteils eingängig klingt, obwohl es so kompliziert ist, so ruhelos. Phänomenal ist diese gefällige Melodie, die sich verirrt, sogar bis ins Atonale – aber kurz vor Irritation des Hörers wieder versöhnlich wird.“

Gastdirigent Enrico Delamboye. Quelle: privat

Dvoráks Neunte nennt er „einen Wunschklassiker, aber technisch anspruchsvoll“. Faszinierend findet er, wie Dvorák die böhmisch-volkstümliche Grundlage mit den Anklängen der „neuen Welt“ auf einen Nenner bringt, den Spirituals, die ihm offenbar ein Gesangsschüler vorgesungen hatte.

Im „regen Austausch“ mit der Konzertdramaturgin Waltraut Lach freut sich der Niederländer auf das alternative Konzertformat mit Dvorák pur am Sonntagabend: „Das ist eine gute Sache, so Berührungsängste zu mindern. Man muss den Menschen vermitteln, wie völlig anders ein mit Herzblut und hohem künstlerischen Ausbildungsstand erschaffenes Livekonzert ist – und viel emotionaler auf einen wirkt als all das, was man sich sonst so via Bildschirm reinzieht.“ Das werde einem ein Achtjähriger, ein Achtzehn- und auch ein Achtzigjähriger bestätigen, so Delamboye. „Dazu muss man es aber erst einmal erleben. Und das in Längen, die sich mit heutigen Konzentrationswellen vereinbaren lassen.“