Trotz der beiden sehr eigenständigen künstlerischen Handschriften wirkt sie erstaunlich homogen. „Jeder kann in unseren Bildern sehen, was er will“, sagt Eike Lohmeyer-Hand.

Magische Momente in Bildern und Collagen

Sowohl ihre Collagen als auch die Bilder ihres Mannes transportieren eine Atmosphäre des Magischen, Surrealen. Während sie „gesammelte Fundstücke“ vom Schiff unter vollen Segeln bis zum Friesenhaus in völlig andersartige malerische Kontexte stellt, zaubert er fiktive Landschaften auf Leinwände, die er zuvor aufwendig Schicht um Schicht grundiert. Aus den menschenleeren Szenarien „wachsen“ Häuser heraus – unheimlich, einsam und verloren. „Die Häuser gibt es wirklich“, erzählt der Künstler. „Doch in der Kombination mit der Landschaft geschieht etwas mit ihnen. Da kann beim Betrachter ein Film im Kopf losgehen.“ Und für Filme und Filmemacher hat Uwe Hand etwas übrig. „Leute wie David Lynch, Alfred Hitchcock oder Quentin Tarantino gucken ähnlich wie ich. Ihre Bildsprache verbunden mit den Inhalten ihrer Filme kommt mir sehr nahe.“

47 Jahre in Berlin

Betrachtet man ihre Biografie, darf man das Paar getrost als Heimkehrer bezeichnen. Nach 47 Jahren in Berlin, wo beide an der Hochschule der Künste ihren Abschluss machten, sind sie vor zwei Jahren nach Eckernförde gezogen, wo sie sich seinerzeit als Teenager kennenlernten. Beide wollten damals Werbegrafiker werden, aber während Eike einen Platz an der Muthesiusschule in Kiel hatte, blieb Uwe der Zugang zur damaligen Fachschule verwehrt. „Schuld war mein reichlich abrupter Schulabgang“, erinnert er sich schmunzelnd – ihm fehlte schlicht das Abitur.

„Ich male quasi gegen ein fertiges Bild an"

Den kleinen Makel in seiner Bildungsbiografie sollte der heute 68-Jährige bald tilgen. Nachdem er nach Westberlin gezogen war („Eike ist netterweise mitgegangen“), bestand er auf Anhieb die Begabtenprüfung an der HdK, nach dem Studium wurde er von der Galerie am Savingnyplatz gefördert und konnte „ganz gut“ verkaufen. „Wenn ich male, habe ich das Bild lange vor dem letzten Pinselstrich fertig im Kopf“, so der Künstler. „Ich male quasi gegen ein fertiges Bild an. Manchmal scheitere ich dann an mir selbst. “

Eine Pause mit Segelsport

So ein Scheitern löste irgendwann eine Schaffenskrise aus. Jahrelang schuf er kein Bild, verdingte sich stattdessen als Leistungstrainer im Segelsport. „Das hat mir gut getan. Nach sechs Jahren konnte ich das Bild, das ich vor der Pause im Kopf hatte, plötzlich malen.“ Diese Erfahrung half ihm bei seiner späteren Tätigkeit als Dozent an der Berliner Universität der Künste (1996 – 2018), die unterbrochen wurde von diversen Lehraufträgen, unter anderem in Barcelona, Aix-en-Provence, am Bauhaus in Weimar und an der Kieler Muthesius-Kunsthochschule.

"Die Ruhe ist einfach toll"

Der Schritt von der quirligen Hauptstadt ins beschauliche Eckernförde fiel ihm nach der Pensionierung nicht schwer. „Wir kommen hier wunderbar klar, auch weil viele Schulfreunde ähnlich wie wir zurückgekehrt sind. Berlin wurde in den letzten Jahre immer lauter. Und es sind immer mehr Ellenbogen gefragt“, sagt Uwe Hand. Seiner Frau kommt das Leben in der Provinz „schon noch manchmal komisch“ vor. Aber das Haus mit Garten ist ein großes Plus. „Die Ruhe ist einfach toll.“

Galerie Brennwald, Feldstraße 133. 6. - 28. August, Di- Fr 17 – 19.30 Uhr.

