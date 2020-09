Kiel

Die Sechs-Uhr-Glocken haben gerade ausgeläutet, der Blick von seinem Zimmer unterm Dach geht direkt in die Fachwerkidylle. „Hier sitze ich, schaue den Leuten unten auf dem Markt zu und komme mir vor wie in einem stummem Stück von Peter Handke“, sagt Arne Rautenberg und lacht. Seit Juli ist der Kieler Kulturpreisträger für drei Monate Stipendiat in der Hermann-Hesse-Stadt Calw; für die Kulturpreisverleihung kommt er am Sonntag auf Heimatbesuch.

Der Durchblick an der Förde

Eigentlich ist der Lyriker und Künstler ja sowieso vor allem „ein Meermensch“. Immer wieder landet er in seinen Gedichten bei Möwen, Strand und Meer. Manchmal nur als Grundierung seiner Lyrik, in den Kindergedichten ganz realistisch – und existenziell zwischen Gewissheit und Verlorenheit wie in an die welle: „an der kante stehen / wo nichts mehr / den blick verstellt“.

Mit dem Blick auf die Förde, hat Arne Rautenberg einmal im Gespräch gesagt, verbinde er so etwas wie einen „metaphysischen Durchblick“. In Kiel, sagt er außerdem nun, habe er sich als Kind nach vielen Umzügen erstmals aufgehoben gefühlt. Hier hat er studiert, sich in der Kunstgeschichte „ein riesiges Bildergedächtnis“ erarbeitet. Seine erste Lesung hatte er 1995 im Alten Botanischen Garten beim Sommerfest des Literaturhauses. Er hat an der Muthesius Kunsthochschule gelehrt, ist in den Schulen – nicht nur in und um Kiel – mit seinen Kindergedichten als lustvoller Vermittler von Wort und Sprache präsent. „Besser als mit Gedichten kann man nicht anfangen mit Wortspielen und krausem Denken“, sagt er und lässt seine Zuhörer gern selber „mal rumspinnen“.

"Ich bin ein Kunstjunkie"

Er stellt seine visuelle Lyrik im Bunker D aus und anderswo. An einer Wohnanlage der Fachhochschule in Dietrichsdorf erzählt sein Wandbild WIND auch von der Lust an der bildnerischen Kraft von Worten und ihren Lettern. Text und Bild – das ist Arne Rautenbergs Thema. Die Idee, dass Text noch anders funktioneren kann als nur auf der semantischen Ebene, gehört schließlich zu den Grundgedanken von Rautenbergs Lyrik. Künstler wollte er schon mit 14 werden, mit 19 begann er zu schreiben. „Ich fand immer die Künstler spannend, die auch geschrieben haben“, sagt er. Schwitters und die Dadaisten, Klee mit seinen lyrischen Bildtiteln, die Dichter der visuellen Poesie. „Ich bin ein Kunstjunkie“, ergänzt er, „das ist für mich auch eine große Energiequelle.“ Ebenso wie die Gedichte, die er fast ausschließlich liest. „Im Gedicht“, sagt er, „bekommt das Ungesagte noch eine ganz andere Tiefe und Dimension. Danach bin ich süchtig.“ Unterwegs reicht ihm dafür aber auch ein Reclam-Band mit Gedichten des Expressionismus oder eine Sammlung von Ernst Jandls gewitzt witzigen Sprachspielen. „Das alles vernetzt sich zu einem einzigen großen Gespräch“, sagt er. Über Genregrenzen und Epochen. „So sprechen die anderen zu mir, und ich kann selbst in den anderen wieder sprechen.“

Eine Stadt, die groß und klein genug ist

Nebenbei ist der Lyriker fester Bestandteil des deutschen Literaturbetriebs, in der Akademie für Sprache und Dichtung, als Lesegast und Stipendiat. „Es hat gedauert, dahinter zu kommen, dass das, was mir am nächsten ist, auch am wichtigsten ist für mich“, sagt er dazu und fasst nochmal zusammen, was er an Kiel mag: „Die Stadt ist groß genug, dass da auch Punkkonzerte stattfinden, und klein genug, dass man sich nicht verliert.“ Der Kulturpreis unterstreicht für ihn die Verbundenheit mit der Stadt: „Es ist, als ob ich mit dem Preis das Schiff zum Ankerplatz bekomme.“