Eutin

Kuschelig weich ist das Paradebett, gebaut aus bemalter und vergoldeter Eiche. Mit einem Baldachin aus rotgoldener Lyon-Seide. Um 1760 soll es im Eutiner Schloss für einen Besuch Friedrichs des Großen gebaut worden sein - der dann allerdings doch nicht kam. 200 Jahre später wurde es ganz anders genutzt – und weltberühmt, als sich Liza Minelli für „Cabaret“ darin räkelte. Die US-Verfilmung des Musicals von Bob Fosse aus dem Jahr 1972 gewann insgesamt acht Oscars. Die Innenaufnahmen wurden mit der Starbesetzung nicht nur in den Münchner Bavaria-Studios gedreht, sondern auch im Schloss Eutin – im „Paradebettzimmer“.

„Cabaret“-Inszenierung als aktueller Anlass

Dass die Eutiner Festspiele aktuell „Cabaret“ auf ihrer Freilichtbühne zeigen, ist ein idealer Anlass, dieses besondere Zimmer im nahegelegenen Eutiner Schloss (www.schloss-eutin.de) besonders herauszustellen. Also werden noch bis Ende August vor den weiteren Vorstellungen jeweils am Nachmittag Sonderführungen in der Beletage angeboten – auch mit Erinnerungen an den großen Dreh, bei dem neben dem US-Star auch Fritz Wepper, Helmut Griem, Ralf Wolter und Gerd Vespermann mitwirkten. Hannelore Elsner verlieh der Minelli damals ihre Sprech-Stimme. 49 Jahre später ist die Sängerin Jasmin Eberl im Schlosspark als Sally Bowles zu erleben. Auch das lohnt sich. Na dann Willkommen, bienvenue, welcome! bkm