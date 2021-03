Molfsee

Vollfederung, verchromte Stoßstangen, Faltverdeck: der flotte Kinderwagen aus dem Jahr 1962 steht für Mobilität – genauso wie die gelb-grüne Boie-Zapfsäule aus den 50ern, das Lastenfahrrad von 1934 oder daneben ein alter Schlitten, der auch Räder hat... Exponate aus dem Alltag: Im neuen Jahr100Haus Molfsee erzählen sie Geschichten, wecken Erinnerungen und regen Assoziationen an. Genauso wie der Corona-bedingte Mund-Nasen-Schutz von Ministerpräsident Daniel Günther, oder auch jene Pistole, mit der Marianne Bachmeier vor 40 Jahren im Lübecker Landgerichtssaal den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter erschoss.

350 Alltags-Exponate auf 920 Quadratmetern

Das Spektrum der Exponate ist weitgefächert. 350 aus rund 80.000 Objekten auszuwählen, die das Magazin der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen umfasst, war nicht einfach, versichert die Kuratorin der neuen volkskundlichen Dauerausstellung, Babette Tewes glaubhaft. Auf 920 Quadratmetern will die Schau in sechs übergeordneten Themenbereichen die großen Fragen des Alltags thematisieren und damit ein „Kaleidoskop von Leben und Leuten, Geschichte und Geschichten in und aus Schleswig-Holstein“ in den vergangenen 100 Jahren bieten. Damit knüpft die unter den zwei cortenstahlummantelten „Scheunen“ unterirdisch angelegte Ausstellung zeitlich an die Freilicht-Exponate aus dem 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhundert an. Und damit beginnt für die Volkskunde in Molfsee tatsächlich eine neue Zeitrechnung.

Viele Anstöße zur Reflexion über das Leben und den Alltag

Das vom Lübecker Architektenbüro ppp Architekten + Stadtplaner errichtete Jahr100Haus verwirkliche einen auch auf den Ganzjahresbetrieb ausgerichteten Traum, den es seit der Gründung des Freilichtmuseums im Jahr 1965 gebe, sagt der Leitende Direktor der Landesmuseen, Claus von Carnap-Bornheim, wie seine Kollegen zum besonderen, wenn auch virtuellen Eröffnungsanlass frisch negativ auf Corona getestet, aber äußerst positiv gestimmt. Die Ausstellung biete zahllose Anstöße, „über sich selbst, das Leben und die Umgebung zu reflektieren“. Und Freilichtmuseumsdirektor Wolfgang Rüther spricht von einem „Scharnier“: Inhaltlich wie auch baulich leite das Neubauensemble im Südwesten wie ein Trichter aus dem gegenwärtigen Alltag beziehungsreich in die Vergangenheit. Unten in der Ausstellung macht er das Scharnier deutlich am Beispiel einer Windfege, mit der seit dem 19. Jahrhundert weithin Getreide gereinigt wurde: Das 1838 in Kiel gegründete Unternehmen Schweffel & Howaldt, das sich später zu Deutschlands größer Werft HDW entwickelte, trennte mit dem Gerät die Spreu vom Weizen. So ließe sich „große Geschichte subkutan vermitteln“.

Erläuterungen in flotter Alltagssprache

Neben solchen Bezügen geht es in einem anderen Themenfeld auch um andere Beziehungen (und Kommunikation): Ein Video zeigt Liebespaare: Zum Kuss ermunterte Museumsbesucher aus dem vergangenen Jahr dürften beim Betrachter allerlei Assoziationen wecken – ein paar Meter weiter aber auch ein Fondueset...und ein Gartenzaun. Babette Tewes und ihr Team haben die Präsentation mit einem gewissen Augenzwinkern zusammengestellt – so sind auch die Erläuterungen im Alltagssprech flott betitelt und knackig formuliert. Kurze Texte, die sich über einen QR-Code und E-Guide, aber auch an Medienstationen oft genug zu Geschichten erweitern – wie etwa die zum „geräderten“ Schlitten, mit dem die 22-jährige Margarethe im Januar 1945 aus Westpreußen nach Schleswig-Holstein floh, als es hinter Berlin schon taute.

Melkschemel und Muff aus Möwenfedern

Melkschemel und Saugbohner, Turnschuhe und Tupperware, ein Muff aus Möwenfedern, aber auch eine Fliegerbombe werden auf den Sockel gehoben ... die nahbar-bunte Ausstellung wird eingerahmt von anregendem Bildschirmgeschehen: Als Intro belegt eine Medieninstallation die Bekundung von Poetry-Slammerin Mona Harry: „Ja, ich mag diesen Norden“ – und weist in starken Filmsequenzen vom ländlichen Idyll bis zu urbaner Betriebsamkeit schon mal auf die Schwerpunktthemen hin, im Outro kann sich jeder selbst ablichten und ganz persönlich für sein Land „werben“. Bevor es weiter in die Sonderausstellung geht. Zum Start des Jahr100Hauses beschäftigt sich die auf rund 390 Quadratmetern mit den auch heute noch sichtbaren „Spuren des Kalten Kriegens“ im Norden.

Tickets vorerst nur online buchbar

Aber das ist ein Thema für sich – und rechtfertigt einen zweiten Besuch. In Zeiten der Pandemie können Tickets vorerst nur digital mit einem Zeitfenster (maximal 90 Minuten) gebucht werden über – erstmals am Dienstag, 30. März, ab 9 Uhr, exakt vier Jahre nach dem ersten Spatenstich für das runde 14,1-Millionen-Euro-Vorhaben, zu dem das Land allein 12,5 Millionen Euro beisteuerte. Am Jahr100Haus führt nun kein Weg ins Freilichtmuseum mehr vorbei.

Tickets für das Jahr100Haus derzeit nur über https://landesmuseen-sh.ticketfritz.de/