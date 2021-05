Bissee.

„Zu Pfingsten waren schon Besucher da, die sich nach den Kunstwerken erkundigten“, erzählt Karin Russ. Kurz hatte die Vorsitzende des „Vereins Skulpturen in Bissee“ im Vorjahr überlegt, ob man denn wirklich Jahr für Jahr eine neue Ausstellung auf die Beine stellen müsste – und stellte schnell fest, dass Aufhören keine Option war: „Die Bisseer halten das nicht aus.“ Schließlich ist der Einzug „frischer“ Skulpturen seit 1998, als die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis die erste Skulpturenausstellung in Bissee eröffnete, schlichtweg Tradition im Dorf.

Viel gewohnte, ein paar neue Kunst-Standorte

Eine Eröffnung wird es in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht geben. Ansonsten ist eigentlich alles wie immer, sieht man einmal davon ab, dass ein paar Präsentationsorte gewechselt haben. So fallen im Dorfkern ein paar Standorte weg, im westlichen Teil sind dafür neue hinzugekommen. Und so zeigen 21 Künstlerinnen und Künstler insgesamt 35 Arbeiten zum Thema „Körper“. Ob abstrakt oder naturalistisch, ob aus Holz, aus Schrott, aus Stein, Kunststoff oder Beton, sind sie in liebevoll gepflegten Vorgärten, in Baumkronen, auf dem Dorfplatz, dem Fußweg oder den Wiesen an der Dorfstraße bestens in Szene gesetzt.

Ein Beton-Hund und seine Hinterlassenschaften

In diesem Jahr ist wieder ein echter „Aufreger“ dabei – auch das hat Tradition in Bissee: Der lebensgroße Hund, der in typisch gekrümmter Haltung auf dem Fußweg sein großes Geschäft verrichtet, stößt im Dorf nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Doch der Betonguss von Yvonne van Hülsen ist nicht einfach der Natur abgeschaut. Die tierische Hinterlassenschaft ist hier eine ganz besondere – „zum Mitnehmen“.

Viel Gesprächsstoff in 23. Auflage

Und so dürfte die Schau auch in ihrer 23. Auflage beim Publikum wieder für jede Menge Gesprächsstoff sorgen: Was mag es wohl etwa mit den beiden riesigen Fabelwesen aus Gips auf sich haben, die Uschi Koch und Aurel Rückner am Dorfeingang platziert haben? Was treibt die schlanke, anatomisch exakt gearbeitete hölzerne Figur von Benjamin Fock, die auf dem Dorfplatz aus einer Art Weltkugel zu wachsen scheint, in dem gewaltigen Kreisgebilde? Und wie lässt sich anhand der abstrakten Objekte aus farbig leuchtendem Plexiglas, die Vivi Linnemann in Bäume und Bushaltehäuschen gehängt hat, der Bezug zum Ausstellungsthema herstellen?

Wo Figuren im Wind schwanken

Leichter zugänglich dürfte da die sportive „Vogelfrau“ sein, die Gleb Dusavitskiy zwischen stählernen Stangen turnen lässt. Auch Peter Bergmann hält es eher handfest. Zwei seiner Figuren schwanken auf dünnen Eisenstangen im Wind, die Gesichter verborgen hinter einem Mundschutz. Titel: „Abstandhalten, Maske auf“.

Skulpturensommer Bissee, bis 17. Oktober