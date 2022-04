Eine Ausstellung für Mumin-Erfinderin Tove Jansson in Lübeck

Lübeck

Es ist eine kleine Schau und eine große Welt, die sich darin auftut: „Die fantastische Welt der Tove Jansson“. So hat das Günter-Grass-Haus seine Sonderausstellung zu der ungemein vielseitigen finnischen Künstlerin sehr passend betitelt. Sie zeigt, erstmals in Deutschland, die große Bandbreite und Vielseitigkeit Tove Janssons, die hierzulande vor allem als Schöpferin der knollig-knuffigen Mumin-Trolle bekannt geworden ist.

Sie waren ihr Segen – und ein wenig auch ihr Fluch. Eine kleine Zeichnung zeigt eine als „Tove“ ausgewiesene Figur, die gerade im Begriff ist, einen riesigen Vorschlaghammer auf vier kleine Figuren aus dem Mumintal niedersausen zu lassen – die Künstlerin vernichtet ihre eigenen Geschöpfe. Das hat sie natürlich nicht getan.

Kleine Welt ganz groß: Tove Janssons Trolle im Grass-Haus Lübeck

Tove Jansson hat ihre kleinen Trolle, die in vielen Eigenschaften den Menschen aus ihrer Lebenswelt nachempfunden waren, geliebt. Das Universum der Mumins war ihre Fantasiewelt, in die die junge Künstlerin sich aus der bedrückenden Wirklichkeit des über Europa aufziehenden Faschismus und Krieges flüchtete. Tove Jansson (1914–2001), in eine Künstlerfamilie hinein geboren, zeigt früh ihre zeichnerischen und malerischen Talente. Und sie hat, schon als junge Frau, einen eigenen Kopf und stößt sich an der konservativen Ausbildung an den Kunstschulen, die sie in Stockholm und Helsinki besuchte.

In Ateliergemeinschaften sucht sie zusammen mit anderen Künstlern nach ihrem eigenen Ausdruck in der Malerei, denn als Malerin sieht sie sich zuallererst. Mit Illustrationen und Karikaturen verdient sie ihren Lebensunterhalt nur denkbar knapp. Und nebenbei – als „Spielerei“ und Zer­streuung – bringt Tove Jansson ihre Muminwelt zu Papier, illustriert all die drolligen und einzigartigen Charaktere und verstrickt sie in immer neue Geschichten. Sie sollten sie weltberühmt machen.

Ihr damaliger Lebensgefährte Atos Wirtanen rät ihr zu, die Geschichten zu veröffentlichen: „Mumins lange Reise“ und „Komet im Mumintal“ erscheinen 1945 und 1946. In ihnen hallt noch das dunkle Echo des Krieges wider. Der dritte Band, „Die Mumins. Eine drollige Gesellschaft“, macht sie als Autorin international bekannt – mit einer Weltauflage von bis heute 15 Millionen Büchern.

Als Comic-Strips erscheinen die Minuns von 1954 bis 1959 sechs Mal wöchentlich in der britischen Zeitung The Evening News – die Arbeit daran wird ihr zur Last, sie überträgt sie ihrem Bruder Lars. Der große Erfolg der Mumins verschafft ihr einerseits finanzielle Sicherheit, lässt andererseits aber auch ihr Können als Malerin in den Hintergrund treten.

Die Schau im ersten Stock des Grass-Hauses gibt deshalb mit 50 Exponaten einen Blick auf Tove Janssens Talent in verschiedenen Disziplinen – als Autorin, Illustratorin, Malerin und Gestalterin. Ihre Vielfalt schlage auch die Brücke zum Grass-Haus, sagt dessen Leiter Jörg-Philipp Thomsa, das immer wieder Künstler und Künstlerinnen präsentiere, die ähnlich wie Günter Grass mehrfach begabt waren oder sind.

„Tove Janssons unfassbar vielfältige und schöne Werk hat mich sehr überrascht“, sagt Franka Frey, die mit Kuratorin Adeline Hentzschel die Ausstellung gestaltet hat. „Ich kannte die Künstlerin vorher nur über Jonathan Meese, der ja auch ein großer Freund der Mumins ist.“ Der Universal-Künstler Meese hat die „Tove“-Schau in Lübeck dann auch eigens um vier „Mumin-Manifeste“ bereichert.

Günter Grass-Haus, Bis 25. September 2022, Di-So 10-17 Uhr. Unter www.grass-haus.de finden Sie weitere Informationen auch zum breiten Rahmenprogramm.

Von Regine Ley