Elbphilharmonie: Kunst mit Drohnen, gestört von Drohnen

Hamburg.

Die spektakuläre Lichtinstallation zum Auftakt des Musikfestes Hamburg bleibt einmalig. Wegen „aggressiver Störungen des Luftraumes“ bei der Premiere am Donnerstagabend kann das Künstlerduo Drift seine „Breaking Waves“ nicht wie geplant noch bis Sonntag aufführen.

Schon bei der Generalprobe wie auch bei der Premiere sei die Kunstaktion durch fremde Hochgeschwindigkeitsdrohnen so massiv gestört worden, dass es zu Kollisionen und Abstürzen kam – in dieser Intensität und Aggressivität habe es solche Zwischenfälle nach Auskunft der Luftsicherheitsbehörden von Hamburg und Niedersachsen in Deutschland bisher noch nicht gegeben: „Das erfordert eine Neubewertung der Sicherheitslage“. Und schließe eine Wiederholung der Kunstaktion mit dem Drohnen-Schwarm aus, weil erneut Straftaten durch anonyme Drohnenpiloten zu befürchten seien – und damit eine Gefährdung von Zuschauern und Mitarbeitern.

Drift zeigt Lichtkunst im Museum für Kunst und Gewerbe

Die Verantwortlichen der Elbphilharmonie und die Künstler von Drift seien „traurig und frustriert“, dass sie die Wiederholungen des kinetischen Kunstwerkes absagen müssen, das ursprünglich bereits zum fünften Geburtstag der Elbphilharmonie im Januar gezeigt werden sollte. Denn bereits bei der Premiere habe es Tausende begeistert, hieß es gestern Abend. Immerhin zeigt Drift noch bis zum 8. Mai im Museum für Kunst und Gewerbe weitere leuchtende Arbeiten unter dem Motto „Moments of Connection“.

Musikfest Hamburg noch bis zum 1. Juni: Es gibt noch viele Karten

Und im Musikfest Hamburg sind bis zum 1. Juni unter dem Motto „Natur“ mehr als 60 vielfach noch nicht ausverkaufte Veranstaltungen mit zahlreichen Stars, großen Orchestern und spannenden Werken in Elbphilharmonie und Laeiszhalle zu erleben. So werden unter anderem Gustav Mahlers „Dritte Sinfonie“, „Die Alpensinfonie“ von Richard Strauss, „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber, „Rusalka“ von Antonin Dvořák und Franz Schuberts „Winterreise“ aufgeführt.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geplant sind Auftritte von Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter und Elisabeth Leonskaja, Patricia Kopatchinskaja und Pekka Kuusisto, Igor Levit und Sir András Schiff. Begleitet werden sie von namhaften Orchestern wie dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Philharmonia Orchestra, dem Budapest Festival Orchestra, dem Orchestre de Paris, den Münchner Philharmonikern und der Filarmonica della Scala. Der finnische Shootingstar Klaus Mäkelä dirigiert alle sieben Sinfonien von Jean Sibelius mit den Oslo Philharmonic. Das Kyiv Symphony Orchestra gibt zum Abschluss seiner Tour am 1. Mai ein (ausverkauftes) Benefizkonzert.