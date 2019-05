Kiel.

1944 als Elisabeth Charlotte Marguerite Auguste Gräfin von Plessen in Neustadt/ Holstein geboren, sagte sich die Autorin 1976 mit ihrem literarischen Debüt "Mitteilungen an den Adel" von ihrer Herkunft los und legte neben dem Titel auch die lange Reihe ihrer Vornamen ab. Nach "Das Kavaliershaus" (2004), in dem sie Isolation und Disziplinierungsversuche in einem strengen Mädcheninternat in den Fokus stellt, ist mit "Die Unerwünschte" jetzt der Abschluss ihrer Trilogie erschienen.

Collage jenseits der Chronologie

Wie seine Vorgänger ist auch der letzte Teil nicht rein autobiografisch geschrieben, anstelle einer Ich-Erzählerin gibt es vier Frauen verschiedener Generationen, die auf eine fast 100-jährige Familiengeschichte zurückblicken. „Es ist ein Überblick über die Entwicklung der Frauen innerhalb der Generationen“, so die Autorin. „Mich haben die soziologischen Unterschiede vom 19. Jahrhundert bis heute sehr interessiert.“ Chronologisches Erzählen sei für sie nicht in Frage gekommen, „da wäre ich schon auf Seite fünf eingeschlafen“. Um die Linearität der Zeit aufzubrechen, hat sie eine Collageform gefunden, in der Motive und Themen „wie in einem Musikstück“ von den Protagonistinnen aufgegriffen und miteinander verwoben werden.

Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben

Eine davon ist Charlotte. Sie hat der von Männern dominierten Adelswelt, in der ihr traditionell die Rolle der Ehefrau und Mutter zugedacht worden wäre, den Rücken gekehrt, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. „Keine Frau in der Familie hatte studiert – was ich aber wollte, unbedingt!“ erinnert sich diese Charlotte in einem Gespräch mit ihrer Nichte. Und so ist sie aufgebrochen, hat Philosophie in Paris und Berlin studiert – wie die Autorin.

Keine Skrupel, Privates zu erzählen

In jedem Teil der Trilogie gibt es eine Figur, die einen von Elisabeth Plessens abgelegten Vornamen trägt. „Ich brauche dieses Spiel“, erzählt sie im vollbesetzten Literaturhaus, die Distanz helfe ihr, die Spannung zu halten. Darüber hinaus habe sie – wie schon in dem als „Skandalbuch“ bezeichneten Debüt – keine Skrupel, Privates zu erzählen. „Tabus haben mich immer geärgert und mich gelockt, darüber zu schreiben“ , so die 75-Jährige, die fast 30 Jahre mit Kult-Regisseur Peter Zadek zusammenlebte.

Als Gehorsam oberstes Gebot war

Ihre Lesung beginnt sie mit düsteren Erinnerungen an die Kindheit, in der Gehorsam oberstes Gebot war. „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“ lautete eine unumstößliche Regel – wer revoltierte, wurde in die Besenkammer gesperrt. Später liest sie von Charlottes Aufbruch in die Welt. In dem Wunsch, ihre Grenzen zu erkunden, lebt sie Verzicht, hungert den Körper aus, den der dominierende Geist als „lästig“ empfindet.

„Es war ein schwieriger Weg, zu mir zu kommen“, resümiert die Autorin, die gelernt hat: „Man wird immer an Grenzen stoßen. Die absolute Freiheit gibt es nicht.“