In diesem Zyklus verarbeitet die Landeskunstpreisträgerin von 2012 Dürers weltberühmtes Werk gut 500 Jahre nach dessen Entstehung in der ihr typischen Art collageartig und versieht es mit aktuellen Bezügen. 2009 entstanden, handelt es sich um acht Öl- und Acrylbilder jeweils im Format 215 mal 140 Zentimeter.

Über das Verhältnis von Bild und Sprache

Die Schenkung umfasst weitere wichtige Arbeiten aus allen Schaffensphasen – wie eine großformatige Bildtafel (280x200 cm) ohne Titel aus den 1980er Jahren, als Elsbeth Arlt noch gestisch und mit großzügig freiem Farbauftrag arbeitete. Im Prinzip des „all-over“ ist die Farbe über die gesamte Leinwand aufgetragen – eine Technik, die sie später zugunsten ihrer charakteristischen, oftmals von der Konzeptkunst inspirierten Arbeiten aufgab. Zum Beispiel "Blue Planet", nun ebenfalls im Besitz des Landesmuseums. Das 130x250 cm große Ölgemälde aus dem Jahr 1999 zeigt die Programmübersicht zur Eröffnung des Imax-Theaters am Potsdamer Platz in Berlin und spürt dem Verhältnis von Bild und Sprache nach, wie es für ihr Werk kennzeichnend ist. Auch das Schaffen der letzten Monate in Elsbeth Arlts Leben findet nun ihren Platz auf Gottorf: Das sind etwa 150 Blätter mit Aufzeichnungen, tägliche Notationen und Bilder. Diese letzte abgeschlossene Arbeit entstand über einen Zeitraum von fünf Monaten im Jahr 2014. 2015 ist Elsbeth Arlt in Flensburg gestorben.

Eine empfindliche Lübeck wurde auf Gottorf geschlossen

Carsten Fleischhauer, stellvertretender Direktor des Museums für Kunst und Kulturgeschichte, freut sich über den Zuwachs: „Endlich ist diese wichtige und innovative schleswig-holsteinische Künstlerin nun mit bedeutenden Arbeiten aus allen Werkphasen auf Gottorf vertreten.“ Damit werden eine empfindliche Lücke in den Sammlungen des Landesmuseums geschlossen.

Elsbeth Arlts Spuren auch im öffentlichen Raum

Geboren wurde Elsbeth Arlt wurde 1948 in Kiel. Sie absolvierte die Muthesius-Fachhochschule für Gestaltung in Kiel sowie die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg unter anderem bei Jan Koblasa. Bekannt wurde Elsbeth Arlt durch ihren unverwechselbaren Umgang mit Schrift und Malerei. Die Gemälde und künstlerisch bearbeiteten Bücher zeigte sie in Ausstellungen, unter anderem in der Kieler Kunsthalle und auf dem Museumsberg Flensburg. Auch mit dauerhaften Installationen als Kunst im öffentlichen Raum ist die Kunstpreisträgerin des Landes 2012 bis heute sichtbar. Dazu gehört auch das prägnante Kunstwerk über dem Eingang der Universitäts-Bibliothek in Kiel mit dem André Gide-Zitat „Manche leuchten, wenn man sie liest“.

