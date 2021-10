Hamburg

Kunst entsteht (fast) nie voraussetzungslos, ohne Vor-Bilder oder Einflüsse. Das gilt auch für das Schaffen eines so genial eigenständigen Künstlers wie Emil Nolde (1867-1956). Wenn das Hamburger Bucerius Kunst Forum sich derzeit besonders früher Werke des norddeutschen Malers widmet und dabei sogar noch behaupten darf, „weitgehend unerforschte Arbeiten“ in den Fokus zu rücken, Arbeiten, die in seiner Zeit in Dänemark von 1900 bis 1902 entstanden, dann horcht man auch in Schleswig-Holstein auf.

Rund 80 Originalwerke sind in Kooperation mit der Stiftung in Seebüll bis zum 23. Januar in den Räumen am Alten Wall zu sehen. Solche, in denen „Motive und stilistische Elemente“ zu entdecken sind, die Nolde sich durch die anregenden Arbeiten der dänischen Künstlerinnen und Künstler und durch die Sagenwelt des Nordens zu eigen machte und auf seine Art weiterentwickelte.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb macht es Sinn, daneben 25 Gemälde der Dänen und speziell Skagen-Maler wie Anna Ancher, Carl Holsøe, Peter Ilsted, Peder Severin Krøyer, Julius Paulsen und Laurits Andersen Ring in Beziehung zu setzen. Dabei werden Menschenbilder, „Fantastik“, Interieur und Landschaft unterschieden.

Der Expressionist Nolde lebte die ersten beiden Jahre des 20. Jahrhunderts in Kopenhagen und heiratete dort 1902 seine erste Frau Ada. Als „Zeit des Experimentierens“, „dänischen Impuls“ und „Individualisierungsprozess“ bezeichnet Astrid Becker, stellvertretende Direktorin der Nolde-Stiftung Seebüll, diese Phase.

Kopenhagen und das ländliche Dänemark: Kunst und Natur als Noldes Vorbilder

Nach seinem Studium in sehr renommierten privaten Malschulen in München und Paris schloss der von Lichtführung und nordischen Symbolismen beeindruckte 33-Jährige im Oktober 1900 ein weiteres Studienjahr in der besonders anerkannten Schule von Kristian Zahrtmann in Kopenhagen an. Dort besuchte Nolde zahlreiche Ausstellungen und bedeutende Maler wie Vilhelm Hammershøi und Viggo Johansen in ihren Ateliers oder Zuhause. Nicht zuletzt prägte ihn das einsam ländliche Dänemark – in Rungsted am Øresund, in Hundested im Nordosten Seelands und sogar weit entfernt in Lild Strand, einem Fischerdorf auf der dänischen Insel Vendsyssel-Thy in Nordjütland.

Bucerius Kunst Forum: Distanz zum „glühenden“ Antisemitismus Noldes

Das Bucerius Kunst Forum betont zugleich seine kritische Haltung gegenüber Noldes „glühendem“ Antisemitismus. „Nolde war ein schlechter Mensch, aber ein großartiger Künstler“, sagte Kathrin Baumstark, Künstlerische Leiterin des Forums. Es sei bei aller Bewunderung wichtig, bei diesem Thema in der Diskussion zu bleiben.

Eine Frau betrachtet in der Hamburger Kunsthalle in der Ausstellung „Meistens grundiere ich mit Kreide - Emil Noldes Maltechnik“ das Werk „Herr und Dame (im roten Saal)“ (1911) von Emil Nolde. Quelle: Daniel Reinhardt

Hamburg ist zurzeit Nolde-Stadt und erlaubt den Besuch im Kombiticket: Die Kunsthalle am Glockengießerwall präsentiert bis zum 18. April eine Studioausstellung mit dem Titel: „Meistens grundiere ich mit Kreide … Emil Noldes Maltechnik“. Diese Ausstellung stellt anhand von elf Gemälden die Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojekts zu Noldes Maltechnik und Arbeitsweise vor, an dem die Hamburger Kunsthalle zusammen mit dem Doerner Institut der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München und der Nolde Stiftung Seebüll seit Herbst 2018 gearbeitet hat.

Zur Bucerius-Ausstellung erscheint im Hirmer Verlag ein umfangreicher Katalog mit Beiträgen von Astrid Becker, Sören Groß, Annika Landmann und Magdalena M. Moeller (ca. 220 Seiten mit farbigen Abbildungen der ausgestellten Werke, 29,90 Euro in der Ausstellung).