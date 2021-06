Hamburg

Im Januar ging’s los: Leute, die Alfons mögen, können im Internet beim Social-Payment-Anbieter Patreon Geld in „Le Sparschwein“ geben, und damit produziert das Alfons-Team für jeden Montag Geschichten, „um einfach mal die Woche mit einem Lächeln zu beginnen“. Alfons erzählt, was er Positives erlebt hat während der Pandemie. Er wolle nicht verleugnen, dass es Dinge gebe im Moment, die schlimm seien, räumt Peterfalvi ein. „Aber ich bin jemand, der seine Taschenlampe in Richtung positive Dinge lenkt.“

Vorsichtig auf Facebook

Den Eindruck, das große Wort „Freund“ habe durch einschlägige, nur noch bedingt soziale Netzwerke erheblich an Wert eingebüßt, teilt Peterfalvi. „Oh ja, dass man da einfach mal einen Klick macht, das hat mich schon die ganze Zeit irritiert.“ Es gebe viele Dinge, die er seinen Fans, seinen Freunden sagen wolle, aber nicht auf Facebook – dort formuliere er sehr vorsichtig. Auf seiner Plattform öffne er sich. „Es geht darum, dass wir in Kontakt sind.“

"La Schutzgebühr" für klamme Geldbeutel

Um Leute, die finanziell klamm sind, nicht auszuschließen, nutzte Peterfalvi etwas, „was ich nur in Deutschland kenne: Dieses wunderbare Wort Schutzgebühr.“ Deshalb gebe es ein Level namens „La Schutzgebühr“, wo man nur einen statt der regulär sieben Euro zahle. Explizit „Verrückte“ können auch 77 Euro berappen. Noch sei das ein Negativgeschäft für ihn, sagt Peterfalvi, irgendwann vielleicht ein Nullsummenspiel.

Wie ticken wir Menschen?

Sein aktuelles Programm "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?" hatte Ende Februar 2020 in Hamburg Premiere und wurde nach fünf Aufführungen durch Corona ausgebremst. „Direkt danach war ich eine Woche in Frankreich im Urlaub, kam zurück, und es war Lockdown und Jagd auf Klopapier.“ Momentan schreibe er das Programm komplett um, „die Thematik passt besser denn je“. Es gehe darum, wie wir Menschen so ticken. „Warum sind wir so intelligent, eine Rakete auf den Mars zu schicken, aber nicht in der Lage, friedlich miteinander zu leben, was per se viel einfacher klingt?“ Auch „die komischen Dinge“, die im Moment in der deutschen Gesellschaft passierten, passten leider wunderbar in diese Überlegung.

Überrascht von gesellschaftlicher Spaltung

„Ja, zum Glück! Das hält wach!,“ sagt Peterfalvi lachend, ob ihn nach so langer Zeit in Deutschland noch etwas überrasche an unserer Mentalität. Die gesellschaftliche Spaltung während der Corona-Pandemie hätte er überall erwartet, aber nicht hier. „Weil ich dachte – und ich denke es immer noch – dass die deutsche Gesellschaft sehr, sehr fortgeschritten ist beim Thema Zusammenleben. Ich finde die Art, wie Frankreich damit umgeht, sehr pubertär.“

Puschelmikro hat gerade Pause

Populär ist Peterfalvi als Reporter mit Trainingsjacke und Puschelmikro („Heute mein Thema ...“). „Die Leute erkennen mich schon seit langem, aber das war nie ein Problem. Weil sie nicht mich kennen, sondern die Figur Alfons – und die mögen sie. Sie spüren, es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen.“ Wichtig sei, dass ihnen jemand zuhöre. „Ich weiß nicht, ob ich das so gut kann, aber Alfons kann das wunderbar.“ Wegen Covid19 gab es keine Umfragen mehr, aber er wolle ohnehin lieber Reportagen machen. Etwa über den König von Ghana, der in Deutschland lebt und ihn für die Zeit nach Corona in sein Herkunftsland eingeladen habe, um es ihm zu zeigen.

Unmengen von Fertigknödeln

Worüber hat er zuletzt herzhaft lachen müssen? Jüngst habe er ausnahmsweise ein Video für „Le Freundeskreis“ nicht in seinem Studio, sondern in seiner Küche aufgenommen. Da seien Zuschauer schockiert gewesen über die vielen Packungen Fertigknödel. Die stammten noch aus der Corona-Anfangszeit. Damals hörte er auf der Rückfahrt von Frankreich, es gebe nichts mehr zu essen, die Leute plünderten die Läden. In einem riesigen Supermarkt habe es nur noch megagroße Packungen mit Knödeln gegeben. „Ich bin noch nicht durch.“

