Bei den ausgebildeten Multiinstrumentalisten und Vollblutmusikern der Kölner Band Bukahara hat die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. In der Klausur des Lockdowns blieb ihnen nur die kreative Arbeit übrig. Das hieß also: Songs geschrieben, auf zur ersten Session ins Studio begeben und dabei festgestellt, dass sich die Energie nicht so recht einstellen will.

Das Quartett um Soufian Zoghlami (Gesang, Gitarre und Bassdrum), Ahmed Eid (Kontrabass), Daniel Avi Schneider (Geige) und Max von Einem (Bläser und Percussion) nährt sich eben vom Live-Erlebnis. Die neuen, noch unveröffentlichten Songs, wie etwa „Same Kind Of People“, haben trotzdem überlebt und werden sehr zur Freude der rund 700 Gäste im Saal der Kieler Pumpe nun live erprobt.

Bukahara setzen auf Tempo und Eingängigkeit

Zoghlami orakelt augenzwinkernd eventuelle Flaschenwürfe, doch mitnichten. Der Song steht exemplarisch für die treibende Energie, die Bukahara auf die Bühne bringen. Was ihnen an traditioneller Bandwucht (vollumfassendes Schlagzeug, E-Gitarre und E-Bass) abgeht, kompensieren Bukahara mit hohem Tempo und Eingängigkeit – generiert durch das immens dichte Songwriting.

Ihr mit Reggae, Ska und orientalischen Klängen angereicherter Folk-Pop unterscheidet sie von Genre-Kollegen wie The Lumineers oder Mumford & Sons. Der Vierer versprüht zudem unaufhörlich positive Vibes, schürt das Zusammengehörigkeitsgefühl, ist lebensbejahend. Ihre Hingabe wirkt authentisch und in Stücken wie „Trades Of Bones“ und „No!“ zeigen Bukahara klare Haltung. Ansteckend – und so findet sich der Saal zu „Friend“ und „A Childs Tale“ gefangen im Chor wieder.

Das Publikum in der Pumpe und die Band loben sich gegenseitig

Da das feierdurstige Publikum aufgrund von Corona-Fällen auf die Support-Band Frollein Smilla verzichten muss, jedoch ersatzweise von Pumpe-Booker Carlos Lehne am DJ-Pult angeheizt wird, benötigt es ohnehin keine Anlaufzeit.

Bereits der Opener „Happy“ entfesselt die Party in Sachen Tanzen, Hüpfen und Pogo endgültig. Max von Einem, in ständiger Interaktion mit der Meute, ist das nicht genug: „Ich erwarte immer noch eine Steigerung.“ Nach „Afraid No More“ skandiert der Saal den Bandnamen – und Zoghlami staunt: „Das ist noch nie passiert.“

Die Band lobt das Kieler Publikum im weiteren Verlauf genauso überschwänglich, wie sie selbst gefeiert wird. Max von Einem fordert auch zum letzten Song und anfänglichen Armeschwenker „Eyes Wide Shut“ abermals „komplettes Ausrasten“ ein. Anschließend geht es beseelt und erschöpft heimwärts. Wenn doch nur jeder Sonntag so enden würde.