Delikate Wehmut: Metamorphosen Berlin

Kiel

Was passt besser zu Melancholie und Wehmut als Tschaikowsky? Eine traurig versprengte Besucherschar der Virus-Unerschrockenen lauschte am Donnerstag dem über Wochen vorerst letzten öffentlichen Konzert im Kieler Schloss – und hatte doch allen Grund zu Jubelstürmen. Denn das aus Berlin angereiste Kammerensemble Metamorphosen blendete mit russischem Repertoire derart delikat und energiegeladen in die Zwangspause angesichts der Corona-Verordnungen über, dass der Abschied von der live gespielten Klangkunst leicht und zugleich doppelt schwer fiel. Die Hauptstadt-Musiker treten vorerst in eine völlig unbekannte Zukunft ein, selbst wenn sie wie die Primaria Indira Koch (als Konzertmeisterin an der Komischen Oper Berlin) als Festangestellte keine existenzielle Bedrohung befürchten müssen.

Wolfgang Emanuel Schmidt als Spiritus rector

Schon in Anton Arenskys Variationen-Nachruf auf Tschaikowsky konnte die flexible Qualität des 17-köpfigen Ensembles unter der Leitung von Wolfgang Emanuel Schmidt erlebt werden. Am Rande der Stille im Pianissimo oder im glühenden Forte war das Tempo auch innerhalb der Teile ganz auf die inneren Spannungsverhältnisse abgestimmt.

Tschaikowsky-Serenade edel interaktiv

Mit höchstem Risiko und hellhöriger Interaktion der im Stehen spielenden Streicher wurde später auch Tschaikowskys C-Dur-Serenade zu einer Offenbarung in Sachen sprechender Gestik der Musik. Den Walzer kann man sich wohl kaum innerlich bewegter vorstellen. Und die Emotionen in der Elegie oder die Entladungen in den Rahmensätzen sind wohl kaum expressiver denkbar – haarscharf an der Grenze zum Salonkitsch, aber eben doch noch edel und beherrscht.

Zugaben-Preziosen und Johannes Moser als Solist

Vor einem fein hingezirkelten Satz aus Peter Warlocks Capriol Suite von 1926 avancierte das von Tschaikowsky selber für Solist und Streichorchester bearbeitete Andante cantabile aus seinem ersten Streichquartett zum Zugabe-Höhepunkt. Die Metamorphosen webten den seidigen Kokon für den exquisiten Cellisten Johannes Moser.

Haydns C-Dur-Cellokonzert ohne Bläser

Der hatte die Kolleginnen zuvor rasant, mit eher sprödem und intim kleinem, aber blitzblank intoniertem Guarneri-Ton durch Joseph Haydns C-Dur-Cellokonzert getrieben – an der Grenze des tempomäßig Sinnvollen, aber ohne die obligaten Oboen und Hörner gerade noch Beherrschbaren.

