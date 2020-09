Kiel

Der Singer/Songwriter aus Kendal im Nordwesten Englands, der seit ein paar Jahren in Kiel lebt, und der Gitarrist der Kieler Rockband Sons & Preachers (die hier übrigens am Mittwoch auftritt) sind ein eingespieltes Team, zählt Lemberger doch auch zu Lewes Begleitband The Gambling Ambers.

Brendan Lewes : Neue Songs und Klassiker

Lewes’ neues Album mit dem kauzigen Titel „9 Songs Sung From The End“, finanziert durch Crowdfunding, soll in diesem Herbst erscheinen. Am Bootshafen spielen die Beiden dort im Halbdunkel der Bühne schon mal ein paar der neuen Songs, aber auch Coverversionen, denn Lewes ist ein erfahrener Haudegen auf Pub-Bühnen. Der Bob-Dylan-Klassiker „I Shall Be Released“ ist eine sichere Bank, und Lewes singt den gospelnden Song voller Emphase mit seiner angerauten Stimme. Auch mit „Wild World“ von Cat Stevens kann nicht viel schief gehen, und Lemberger steuert ein feines Solo auf der E-Gitarre bei. Nach dem Gig setzen sich beide auf die Stufen am Bootshafen und warten auf die Kieler Reggae-Band Nativø. Von den nummerierten Plätzen sind einige unbesetzt.

Nativø: Satte Reggae-Riddims

Das ändert sich auch nicht, als das multikulturelle Quintett um den sympathischen venezolanischen Sänger und Gitarristen Fernando Henríquez („Moin, moin, Bootshafen, wir sind Nativø!“) serviert satte Riddims im süffigen Midtempo, leicht latinesk und stärker rockig gewürzt. Auf Spanisch singt Henríquez mit Sozialkritik gespickte Texte „contra systema“ und von den falschen Verheißungen von der „fábrica de sueños“, der „Traumfabrik“. Aber auch Liebe und Lebensgenuss kommen in ihren Liedern nicht zu kurz. Am 12. Dezember wollen Nativø in der Hansa48 Album-Release-Party feiern.

