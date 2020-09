Kiel

Was macht aus Ihrer Sicht eine gelungene Biografie aus? Was ist elementar?

Tim Pröse: Dass man der Hauptperson nahe kommt und – zumindest habe ich mich darauf spezialisiert – einen Einblick in die Seele desjenigen bekommt, der porträtiert wird.

Was sich unterschiedlich schwierig gestalten kann, je nach Grad der Offenheit.

Das ist bestimmt schwer und ich betrachte es als ein Privileg oder als eine besondere Herausforderung, dass es mir gelingt, Menschen seelisch zu öffnen. Ich bin kein Chronist eines ganzen Lebens und ich gehe auch nicht wissenschaftlich heran oder distanziert kritisch. Eher interessiert mich das Innenleben des Menschen. Gerade bei jemandem, der allen bekannt ist und der auf allen Bühnen steht und vor allen Kameras, interessiert mich das Verborgene.

Vor Jan Fedder haben Sie Biografien für zwei andere prominente deutsche Schauspieler, Mario Adorf und Dieter Hallervorden, verfasst. Lassen sich die drei Jobs irgendwie miteinander vergleichen, etwa was die Auskunftsfreudigkeit sprich Offenheit oder den Umgang miteinander betrifft?

Ja. Das fängt schon mal damit an, dass mir alle drei Zugang gewährt haben in sehr verborgene Lebensorte. Ich durfte Hallervorden auf seiner Privatinsel besuchen, die liegt im Atlantik, ein kleines Schloss ist da drauf gebaut. Mario Adorf hat mich in sein Sommerhaus nach Saint-Tropez eingeladen, auch das ist ein besonderer Zugang, den man natürlich auch zum Charakter dieses Menschen bekommt. Und bei Jan Fedder war es das erste Mal, dass er seine Wohnung auf St. Pauli aufgemacht hat, die ja unglaublich viel über diesen Menschen erzählt, weil sie von oben bis unten den Werdegang seines Lebens darstellt. Diese Wohnung ist ein Museum und gibt Auskunft, wer Jan Fedder war.

"Erstaunlich viele Gefühle für einen Norddeutschen"

Gab es im Fall von Jan Fedder Momente, wo Sie spürten, dass er mit etwas dann doch hinterm Berg hielt? Ich habe da in ihrem Buch zwei entsprechende Stellen gefunden. Einmal schreiben Sie: „Denn als echter Norddeutscher spricht Jan Fedder nicht gern über solche Dinge, die zu viel verraten würden über seine Seele. Sachen, die ans Eingemachte gehen.“ Ein anderes Mal zitieren Sie Fedder: „Ich rede nicht über Gefühle. Schon gar nicht über meine.“

Da habe ich lange überlegt, ob man diesen Satz drinnen lässt, weil er – das merke ich ja auch an Ihrer Reaktion – in die Irre führt. Das hat er tatsächlich so gesagt, er hat’s dann aber doch gemacht. Dann kamen doch erstaunlich viele Gefühle für einen Norddeutschen. Die Widersprüchlichkeit, auch bei einem Jan Fedder, die reizt natürlich. Dass man gegen gewisse Widerstände zu kämpfen hat, dass jemand zumacht, dann wieder aufmacht. Da habe ich’s gut gehabt, dass ich ein Jahr Zeit hatte und mir für das Buch aus den vielen Gesprächen – ich habe 25 Stunden auf Band – die Perlen heraussuchen konnte, jene Passagen, in denen er sich wirklich geöffnet hat. Und dann versteht man auch besser, wie er von außen wirkt. Man kann ihn von außen beschreiben, wie er da etwa am Hafen sitzt, Nase in den Wind, Blick aufs Wasser. Und kann sich denken, dass er in dem Moment nicht viel reden, sondern einfach nur wirken will.

Eben diese Szene, wie Fedder sich auch ein Stück in Pose bringt beim Blick auf den Hamburger Hafen, beschreiben sie eingangs ausführlich und sehr plastisch. Schwingt also dieses Posieren bei Treffen für eine Biografie – insbesondere bei einem Schauspieler sprich professionellen Darsteller – zwangsläufig immer mit?

Das schwingt durchaus immer mit und ist auch richtig so, weil ich die Erwartung des Lesers erfüllen möchte. Ich hole ihn quasi ab und er erkennt seinen ganz eigenen Jan darin wieder, den Jan Fedder, den er aus dem Spiel kennt. Ich beschreibe solche Dinge aber auch, um eine gewisse Fallhöhe aufzubauen, etwa wenn er die Pose dann wieder verlässt und nur noch authentisch ist. Dieses Wechselspiel ist spannend. Das tun Schauspieler ja immer wieder, sie fallen zurück in die Pose und die Darstellung.

Sie flechten Ihre eigenen Gedanken zu Fedder ein, beschreiben ihre Herangehensweise und erzeugen so eine zweite Ebene in der Biografie. Ist das eine spezielle Arbeitsweise? Was soll sie erzeugen? Transparenz? Dass der Leser mitgenommen wird bei der Entstehung des Ganzen?

Da haben sie recht, wieso nicht. Ja, ich erzeuge eine Subjektivität. Ich habe immer nur mein ganzes Leben lang Reportagen geschrieben, Porträts und muss Ihnen als Kollege nicht erklären, dass Reportagen und Porträts grundsätzlich nicht objektiv sein können und auch nicht sein sollen, sondern dass die von der Subjektivität leben. Das unterstreiche ich, indem ich meine subjektive Wahrnehmung mit einbringe. Das bringt eine gewisse Nuance, eine gewisse Farbe ins Buch.

Ein bisschen rotzig und mit Hamburger Stolz

Beim Lied „An der Eck“ etwa assoziieren sie ausgiebig, bewerten es als ein zentrales biografisches Element. Haben Sie tatsächlich so lange gebraucht, dieses Lied als biografisch zentral wahrzunehmen?

Doch, das habe ich so ehrlich reingeschrieben, dass es mir wirklich lange Zeit überhaupt nicht einfiel: Warum ist dieses Lied ihm wichtig? Er selbst war da sehr sparsam in der Interpretation. Ich habe es mir wohl ein halbes Jahr lang immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Was ähnelt denn in diesem Text dem Leben von Jan? Und dann kam ich auf meine Interpretation. Dieser Junge, der zu allem bereit ist, immer wieder hinfällt, rücksichtslos zu sich selbst ist, aber immer wieder tapfer aufsteht und auch ein bisschen rotzig ist, der mit seinem Hamburger Stolz gern ein bisschen auf dicke macht. Das alles ist auch in Jan Fedder drinnen gewesen, und das war mir am Anfang nicht klar. Dazu musste ich ihn erst gut genug kennenlernen, um diese Parallele zu interpretieren. Er schmunzelte, als ich ihm das vorlas, und war damit ganz d’accord.

Fedder wird zum Erzähler

Sie schieben immer mal wieder O-Töne Fedders ein, manchmal auch sehr lange Passagen. Eher ungewöhnlich für eine Biografie. Warum tun Sie das? Um dem Menschen Raum zu geben, sich selber darzustellen?

Das ist interessant, wie sie das wahrnehmen. Es ist eine Geschmacksfrage. Einige finden das gerade wunderbar ...

... ich meinte es gar nicht negativ.

Bei Jan, der ja eine einzigartige Sprache hatte und auch eine norddeutsche Schnodderigkeit, fand ich es manchmal beim Abhören der Bänder verpflichtend, ihn wirklich mal ausgiebig in einem Rutsch erzählen zu lassen. Dass man ihn selbst reden hört, wenn man sich eh schon an ihn erinnert. Dass ich eine kurze Zeit zurücktrete als Autor, hielt ich – vor allem, wenn es um sein Hamburg geht – angebracht.

Beim „Klassentreffen“ der „Das-Boot“-Darsteller schweifen Sie ab von der Hauptfigur Fedder. Ging da der Reporter oder vielleicht auch der Initiatoren-Stolz mit Ihnen durch?

Natürlich bin ich stolz darauf. Aber ich musste erklären: Wieso treffe ich diese Stars in der Gegenwart wieder, diese Veteranen? Mich interessierte, was aus denen geworden ist nach diesem weltberühmten Film. Vor allem konnte ich darstellen, hoffe ich, wie Jan die zentrale Figur bei diesem Treffen war, eine Vaterfigur für die anderen, für den Diselheizer im Film Claude Oliver Rudolph, für Erwin Leder, „das Gespenst“. Dass Jan in der Mitte stand und dass er besonders berührt und bewegt war von diesem Treffen. Natürlich war ich auch glücklich, dass ich als Reporter dabei war und glücklich vor allem, diese Freude weitergeben zu können im Buch.

Immer in Gedanken an den nahenden Tod

Ich habe mich gefragt: Wie sehr beeinflusst die Arbeit das Wissen um den nahenden Tod desjenigen, dessen Biografie man verfasst?

Sehr. Sehr beeinflusst das. Es saß mir im Nacken, dieses Wissen oder diese Ahnung, die man ja gleichzeitig wieder nicht wahrhaben will. Wie bei allen Menschen, die man gerne hat, weil es einem weh tut. Ich habe tatsächlich die Zeit rasen gespürt und mir viele Sorgen gemacht – vor allem, wenn er sich nicht meldete. Er war ja immer schwer zu erreichen, hatte weder Handy noch Mail, nur einen Anrufbeantworter. Das war meine Angst: Vielleicht kommen wir gar nicht durch mit seinem ganzen Leben. Und dann die zweite Furcht: Erfährt er denn noch, was ich geschrieben habe? Das war mir sehr wichtig und es hat mich erleichtert, dass er das Manuskript noch knapp vor seinem Ende bekam. So hatte ich es ihm versprochen. Ein erlebnis-, spannungsreiches, wundervolles, aber auch sorgenreiches Jahr war das mit Jan.

War er ein Nostalgiker? Sie thematisieren Jan Fedders Sammelleidenschaft, etwa seinen tapezierten Werdegang im Wohnungsflur. Solche Sammlernaturen sind ja nicht selten Menschen, die ihrer eigenen Vergänglichkeit durch ein Bewahren begegnen wollen.

Ja, richtig. Er war ein Mann, der im Gestern lebte, ganz klarer Fall. Für alles, was er erlebte, hatte er sich einen Gegenstand angeeignet, der ihn an das Gestern erinnerte. Und die hatte er alle aufgereiht, um sich herum versammelt. Das war ein Stück weit auch sein Lebensersatz, als das Leben schwer wurde in der Gegenwart, als er gelähmt war und beruflich nicht mehr so richtig konnte, wie er wollte. Nostalgiker? Mindestens, wenn es nicht dafür nicht noch einen anderen Ausdruck gibt.

Sentimentalität?

Ja, das hatte er ja auch in seinem Spiel. Diese Sentimentalität, die er in seiner Seele hatte, die konnte er ja auch verkörpern, ohne dabei jemals wehleidig zu wirken oder weinerlich.

Ungewöhnlich und aus meiner Sicht löblich weil eher selten ist es, dass Sie seiner – auch sonst im Buch mehrmals erwähnten – Frau Marion ein eigenes Kapitel widmen. Geschah das aus Eigeninitiative oder auf Jan Fedders Wunsch hin?

Es war Jan sehr willkommen, weil er Marion ja über alles liebte. Aber ich versuche immer in meinen Büchern, die nächsten Menschen nicht nur zu würdigen, sondern denen ein ganzes Kapitel zu geben, in denen sie ihre Sicht auf den Helden wiedergeben können. Wer das Kapitel liest über Marion, wird diese besondere Frau hoffentlich noch besser verstehen. Es gibt ja auch Zerrbilder über sie, und wenn es mir mit diesem Kapitel gelingt, da so einiges richtig zu stellen und in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, freue ich mich.

Und Sie war ähnlich auskunftsfreudig?

Ja, sie hat sich geöffnet, das war bestimmt nicht so leicht.

Wie gestalten Sie ihre Lesung, gibt es Besonderheiten?

Das ist immer ganz individuell. In Kiel denke ich natürlich an „Das Boot“, weil von Kiel aus ja viele U-Boote im Zweiten Weltkrieg losfuhren. Und so werde ich Jan in seiner Rolle als Pilgrim im „Boot“ erinnern. In Kiel spielt ja auch die Nähe zum Wasser eine gewichtige Rolle. Dieser Mann ist ja nahezu an der Grenze von Wasser zu Land groß geworden – geboren an der Hafenkante. Das wird den Kielern gefallen.

Lesungen: 7. (ausverkauft!) und 8. September, jeweils 20 Uhr, Kulturforum, Andreas-Gay-Str. 31, Kiel. Karten: Buchhandlung Liesegang (Holstenstr. 106-108), Kiel.