Kiel

Sein Besuch im Kieler Literaturhaus war eigentlich für den jüngsten Dezember geplant und wurde coronabedingt verlegt – genau wie die Verleihung des Thomas-Mann-Preises für sein umfangreiches Prosawerk, den Norbert Gstrein statt im Vorjahr nun im Mai in Empfang nehmen wird. Seit seinem Romandebüt „Einer“ (1988) gilt der in Tirol geborene und seit Jahren in Hamburg beheimatete Autor als einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller.

Jakobs Flucht vor dem 60. Geburtstag

Sein jüngster Roman „Der zweite Jakob“, 2021 auf der Shortlist des deutschen Buchpreises platziert, erzählt von dem Schauspieler Jakob Turner, der den Ehrungen anlässlich seines bevorstehenden 60. Geburtstages am liebsten entfliehen möchte – die Veröffentlichung seiner Biografie, die pünktlich erscheinen sollte, hat er bereits gestoppt. „Jakob hält nichts von Würdigungen kurz vor dem Grabstein und dem Vergessen“, so Gstrein, der im vergangenen seinen 60. Geburtstag feierte. Mit Überschneidungen dieser Art spielt er gern. So beginnt der richtige Nachname seines Protagonisten, der sich nach seinem Onkel Jakob und seiner Großmutter Turner benannt hat, wie der des Autors quasi unaussprechlich mit vier Konsonanten. Dennoch ist Jakob alles andere als Gstreins Alter Ego.

Was war da mit den Frauenmorden an der mexikanischen Grenze?

Im Gespräch mit seiner Tochter, die ihn unter anderem fragt, was das Schlimmste sei, das er je getan habe, taucht Jakob ab in die Erinnerung – und erzählt sein Leben. Als Schauspieler entdeckt, weil er als Statist irgendwann einmal „überzeugend gelassen“ im Hintergrund gesessen hatte, gibt er sein Filmdebüt als gestörter Frauenmörder. Die Rolle soll ihn sein Leben lang begleiten. In den 90ern dreht er einen Film in Texas an der Grenze zu Mexiko, wo eine Serie ungeklärter Frauenmorde die Menschen beunruhigt. „Der Filmdreh überlagert sich auf ungute Weise mit den Femiziden. In mindestens zwei Situationen in diesem Zusammenhang verhält sich Jakob nicht gut“, sagt Gstrein. Die Frage, ob Jakob hier „das Schlimmste“ getan habe, lässt er offen.

Und was passiert, wenn Gewissheiten infrage gestellt werden?

„Es geht um das Infragestellen von Gewissheiten“, so Moderatorin Britta Lange vom Nordkolleg Rendsburg. „Was ist Wirklichkeit, wie erzählt man ein Leben?“ In seiner Selbstdarstellung entscheidet sich Jakob für die eher negative Version der Wirklichkeit. „Er liebäugelt damit, sich selbst an den Abgrund heran zu erzählen, wohl wissend, dass es viel Dunkleres gibt, was er nicht zu erzählen wagt“, sagt Gstrein. „Er stellt überall eine Distanz her, steht einerseits im Rampenlicht und andererseits als Beobachter in der Ecke.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem Roman hat der Autor zwei Zeilen aus einem Song der US-Rockband R.E.M. vorangestellt: „That’s me in the corner/ That’s me in the spotlight /Losing my religion.“ Ein Motto, dass das Wesen der Hauptfigur so verschlüsselt wie treffend umreißt.

Norbert Gstrein, „Der zweite Jakob“. Roman. Hanser. 25 Euro