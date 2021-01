Nach dem Abschluss deiner Album-Trilogie würdest du dich mit dem nächsten Richtung Stadion orientieren, hast du im November 2019 in unserem Interview anlässlich deines Zwischenresümee-Albums „Live aus der Vergangenheit“ angekündigt. Stehst du jetzt da jetzt, im Stadion – mit „Northern Soul“?

Erik Cohen: Stadion ist ja immer relativ. Stadion-Rock müsste man ganz anders produzieren, da werden noch mal ganz andere Geschütze aufgefahren. Was unsere technischen Möglichkeiten im Studio betrifft, geht es schon die Richtung. Wir haben viele Spuren belegt, Geschmacksverstärker eingebaut, viele Stimmen, Keyboard, Streicher.

Anzeige

Einer der Tracks, „Millionenstadt“, ist nun schon rund anderthalb Jahre alt. Hat er tatsächlich, wie du damals in dem Interview sagtest, die Richtung vorgegeben?

Ja, ich finde schon, dass das ein ganz guter Startknopf war und die Songs, obwohl sie stilistisch unterschiedlich sind, ganz gut zusammenpassen. „Millionenstadt“ war im Prinzip unsere Blaupause. Um uns die Trilogie zunutze zu machen – das vierte ist ja ein Querschnitt.

Der letzte Song, „Café Stietzel“, wo's um Musikmachen und Touren geht, kann ja schon ein wenig wehmütig stimmen ...

... ja, aus einer anderen Zeit.

Was hat es mit diesem „Café Stietzel“ auf sich?

Das ist in Kiel-Gaarden. Bei einem Freund von mir, das ist ’ne Privatwohnung. Dahin wurden wir nach Konzerten in der Schaubude, Alten Meierei oder Hansa48 eingeladen vom Eigentümer Kalle Stietzel (Schlagzeuger der 2006 aufgelösten Kieler Hardcore-Band Bonehouse, d. Red.). Der hat Schnittchen serviert, Schnitzel und so was. Hat auch ’ne beträchtliche Plattensammlung, da rotierten dann die alten Punk-Schallplatten, wurden Fotos aus der Frühzeit des Punkrock gezeigt, alte Briefe rausgeholt – er hat Brieffreundschaften mit ziemlich vielen bekannten Leuten der Endsiebziger-, Frühachtziger-Punkszene gehabt, auch einen Privatbrief von Jello Biafra von Dead Kennedys.

„Unsere letzten Shows für längere Zeit“ hattest du im November 2019 auf deiner Facebook-Seite eine kreative Auszeit für die Arbeit an neuen Songs angekündigt. Dass es sich auf solch eine bittere Art bewahrheiten würde, hätte sich damals niemand albträumen lassen ...

Klar, das konnte keiner vorausahnen, aber irgendwie habe ich es schon gespürt, dass irgendwas jetzt passiert. Denn so konnte es ja nicht weitergehen - Stichwort Überbevölkerung, das System, in dem wir stecken. Aber man muss das Beste draus machen und positiv denken.

Ist angesichts dieses ohnehin geplanten Bühnenverzichts der kulturelle Lockdown für dich nicht so ein derber Schlag ins Kontor?

Gut, ich habe ja glücklicherweise einen Hauptberuf. Aber ich bin quasi Alleinverdiener und verdiene durch die Musik noch ein bisschen was dazu. Das ist schon schwierig und haut auch rein, aber ich komm‘ so über die Runden. Was das Kreative betrifft, war es für mich ein Glücksfall. Dass ich echt mal Zeit hatte, in Ruhe an der Platte zu arbeiten, mich mehr den Texten widmen zu können, zu reflektieren.

Siehst du es als Problem, dass die Tour ein Jahr nach dem Erscheinen der Scheibe startet?

Als ein finanzielles. Man muss überlegen, was so eine Platte kostet. Das werde ich nie im Leben wieder reinbekommen. Wenn ich das überhaupt wieder einspielen kann, dann nur übers Live-Geschäft. Und das ist natürlich jetzt alles verloren. Das ist schlimm, eine Katastrophe, ich weiß nicht, ob es weitergeht, ob ich das überhaupt noch finanzieren kann. Ich bin jetzt darauf angewiesen, dass die Leute die Platte kaufen und sich nicht nur bei YouTube die Stücke anschauen.

Zumindest Vinyl scheint ja gut zu laufen ...

Es läuft auf jeden Fall gut für einen Künstler im mittleren Segment, aber es ist bei weitem nicht genug, um aus der Geschichte Null zu Null rauszukommen. Aber ich liebe das, was ich tue, und tue es nicht, um irgendwie Geld zu verdienen und großartig bekannt zu werden. Es ist einfach meine Leidenschaft, ich muss es tun für mein Seelenheil.

Kiel findet sich noch nicht unter den ersten sieben Terminen, aber ist wohl noch dran ...

Definitiv. Für Kiel kommt immer was ganz besonders Schickes.

Für „Northern Soul“ sollst du deine Diskographie Stück für Stück zerlegt und wieder zusammengesetzt haben. Wie muss man sich das mit Blick aufs Songwriting konkret vorstellen?

Ich hab‘ mich treiben lassen, von meinen Gefühlen, meiner Erfahrung. Wir haben – es ist ja auch 'ne Band – mit den ersten drei Platten einiges ausprobiert, vieles hat sehr gut funktioniert, einiges hat nicht so. Diesmal haben wir nur diese Songs aufgenommen, und es hat alles funktioniert.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

War die Arbeit am Album unter Pandemie-Bedingungen nicht komplizierter als zuvor?

Nö, da war kein Unterschied. Es waren meistens nur zwei Leute anwesend, alles auf Abstand. Zum Beispiel haben wir versucht, 60er-Hippie-Chöre nachzuempfinden, wie auf allen Jefferson-Platten, mit säuseligen Stimmen. Das habe ich mich vorher nie getraut. Das hat einfach funktioniert, richtig gut! Wenn ich ans erste Album denke, da haben wir uns Stück für Stück vorangekämpft. Da waren immer wieder Texte, die beim Einsingen komisch klangen, Chöre, die nicht funktioniert haben, Keyboards, die schrecklich klangen, Songs, die beschissen waren und, und, und ...

Interview: Thomas Bunjes