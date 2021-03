Wenn in Schleswigs Ratsversammlung das Thema Theater auf der Tagesordnung steht, muss man mit allem rechnen, lehrt die Erfahrung. Um so größer war die Erleichterung vor allem am Landestheater, dass es mit dem Projekt "Kulturhaus Auf der Freiheit" nun weitergeht, die Planung konkretisiert werden soll