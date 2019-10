Von Schein, Sein und Kirmesglitzer

Lübeck

Die Achterbahn mag erstmal nur Wunschtraum und noch nicht ganz ausgereiftes Modell sein. Aber egal, es ist Eröffnungsabend in den beiden Stockholmer Vergnügungsparks, die sich 1940 auf der Insel Djurgarden Konkurrenz machen. Und es geht um das Urvergnügen von Kirmes und Spektakel. Und eine Liebesgeschichte, fast so verboten wie die von Romeo und Julia.

Täuschung oder Verführung?

„Feuer und Flamme“ erzählt von Schein und Sein und von der Illusion einer glücklicheren Welt. Die Täuschung sei das Geschäft der Schausteller, sagt John, der mit seiner Familie das kleinere Unternehmen mit seinen schlichten Holzbuden bewirtschaftet. Und Ninni von der glamouröseren, pastellenen Konkurrenz in Gröna Lund erwidert: „Nein, die Leute wollen nicht getäuscht, sondern verführt werden.“

Ein feiner Unterschied, mit dem das (an der höchst erfolgreichen Krimiserie Die Brücke beteiligte) Regie-Duo Björn Stein und Mans Marlind, das mit Hauptdarsteller Albin Grenholm nach Lübeck angereist war, so lustvoll wie mit den filmischen Mitteln spielt und die Jahrmarktsillusion ins Kino fortsetzt. Die Kulissen tun gar nicht erst so, als wollten sie Wirklichkeit vorspiegeln, und die Realität fließt mit den schockverliebten Protagonisten aus dem Tag unbekümmert fort in eine Märchenwelt, die ein bisschen nach Sleepy Hollow aussieht und wo sich John und Ninni als Duellanten mit Rosen befeuern. Und auf dem Dach der Geisterbahn entfaltet sich der Charme von Shakespeares Balkonszene.

Der Moment, in dem die Illusion bricht

„Kino und Kirmes liegen gar nicht so weit auseinander. Und wir wollten, dass der ganze Film aussieht wie ein Jahrmarkt“, sagt Mans Marlind vor der Eröffung, „dazu gehört auch die Welt hinter den Kulissen. Den Moment, in dem die Illusion bricht.“ Und Björn Stein ergänzt: „So mit den Mitteln des Films zu spielen, das ist echt befreiend.“

Der Draufgänger und die höhere Tochter

Natürlich gibt es zwischen den in herzlicher Konkurrenz verfeindeten Häusern jede Menge Stolpersteine für den Draufgänger John, den Albin Grenholm schön lebenswild direkt durch die Geschichte wirbelt, und für die höhere Tochter Ninni mit den dunklen Flecken auf der Seele, der Frida Gustavsson auch viel Aufmüpfig-Kapriziöses in die Melancholie streut. Da sind Johns intrigante Mutter ( Pernilla August) und Ninnis biestiger Vater ( Robert Gustafsson), der schwule kleine Bruder und ein paar hartgesottene Geldeintreiber. Und der Krieg ist der romantischen Liebe näher als gefühlt, kommt mit den Nachrichten über den Äther, in Gestalt des deutschen Deserteurs und der finnischen Kriegskinder, die plötzlich die Stadt bevölkern.

Mit Charme und luftigem Nostalgie-Gefühl

Den fantastische Bildersturm mit seinem funkensprühenden Charme und luftigen Nostalgie-Gefühl befeuert ein hübsch anachronistischer Soundtrack, bei dem eine Sängerin im Jazzclub den Abba-Hit Man of the Midnight covert oder Bon Jovi und Beyoncés Techno-Pop die kreiselnde 40er-Jahre-Vergangenheit antreiben. Baz Luhrmans Musicalfilm Moulin Rouge grüßt da von Ferne ebenso wie die überzeichnete Welt von Tim Burton. Aber die Schweden lassen ihrer Geschichte – die übrigens beinahe wahr ist - die Bodenhaftung. Das nimmt dem Film zwar bisweilen das Tempo, erdet das Märchen aber auch. Und in Gröna Lund drehen sich die Fahrgeschäfte bis heute.

Bis Sonnabend darf es so weitergehen; dann werden in der Gala im Lübecker Theater neun Preise und eine Gesamtsumme von 52.500 Euro vergeben.

