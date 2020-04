„Durch Feld und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So geht's von Ort zu Ort!“ - so unbelastet, wie Goethes „Musensohn“ unterwegs ist, ist die aktuelle Corona-Lage nicht. In der „Mini-Operngala“ des Theaters Kiel ist der "Musensohn" in Schuberts Vertonung zumindest online zu erleben