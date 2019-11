Das Bier senkt den Altersschnitt

Kiel

In riesigen Tanks tut die alkoholische Gärung ihre blubbernde Wirkung. Im Hintergrund der Schankraumhalle der hippen Kieler Lille Brauerei lassen die Kieler Philharmoniker dazu Erik Saties Ambienteschleifen-Musik pulsieren.

Afterworkkonzert "Phil.Out" in der Lille Brauerei

Das passt prima zusammen und erreicht tatsächlich die Richtigen: Im Publikum sitzen nur vereinzelt die üblichen Konzertgänger – überwiegend sind die Hörer hier nämlich jünger. Das legere Afterworkkonzert "Phil.Out" am Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Hinterhof des Eichhofviertels können "Benni und seine Crew" (Originalzitat des Brauereichefs) als erfolgreichen Testballon verbuchen.

Feste Sitzreihen wie im Konzert

Am Konzept lässt sich noch einiges diskutieren und drehen. Die feste Platzierung des Publikums in ausverkauften Sitzreihen suggeriert noch allzu stark klassischen Konzertcharakter und wird auch nicht wirklich dadurch aufgebrochen, dass sich ab und zu jemand ein weiteres Bier holt oder hier und da getuschelt wird. Die bereits ansatzweise stimmungsvolle Lichtführung kann an Theaterzauber noch gewinnen.

" Forest Gump "-Filmmusik im Breitwand-Sound

Das Programm mit Schmonzetten und Effektstücken von Dvorák bis Bartók, wegen begrenzter Probenkapazitäten im durchaus raumkompatiblen Werkstatt-Modus geboten, darf sich vielleicht sogar noch stärker ins Unterhaltungsfach verzweigen. Und anderthalb Stunden mit Pause müssen vielleicht gar nicht sein. Möglicherweise nicht mal die große Besetzung, auch wenn es wirklich großen Spaß macht, die " Forest Gump"-Filmmusik im Breitwand-Sound serviert zu bekommen. Die Akustik im Schankraum ist allemal besser als erwartet.

GMD Reiners erklärt Jenkins "Palladio" zum Jingle

Das feinheimisch gestimmte Publikum, das im Anschluss von DJ Dan Schnorrbusch weiter bei Laune gehalten wird, lässt es an jubilierender Zustimmung jedenfalls nicht fehlen. Und GMD Reiners macht in seiner munteren Presto-Moderation deutlich, dass er an den Weg glaubt. Karl Jenkins "Palladio"-Allegro wird zum Marken-Jingle für die Lounge-Zukunft erklärt. Für den bereits ausverkauften "Phil.Out Dance"-Termin mit "tanzbarer Klassik" am 15. Mai wird es vielleicht irgendwann noch ein paar zusätzliche Tickets geben.

