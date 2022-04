Erster Peter-Ronnefeld-Preis in Kiel entschieden

Kiel

Die junge Violinistin Anna Tanaka erspielte sich in der Kieler Wettbewerbs-Finalrunde den „Peter-Ronnefeld-Preis“. Er beinhaltet am 9. November um 13 Uhr im Audimax der Christian-Albrechts-Universität ein Solokonzert mit dem Philharmonischen Orchester Kiel.

Im Finale wetteiferten drei Finalistinnen mit 40-minütigen Programmen in der Kieler Petruskirche um die erstmals vergebene Auszeichnung. Die japanische Studentin von der Musikhochschule Lübeck überzeugte Jury und Publikum mit Werken von Bach, Poulenc und vom zeitgenössischen französischen Komponisten Thierry Escaich. Die 25-jährige Japanerin studierte in Novosibirsk bei Marina Kuzina, in Madrid bei Zakhar Bron und seit 2021 in Lübeck bei Heime Müller.

Den Publikumspreis, der ein Rezital in der Konzertreihe „Klassisch beflügelt“ der Musikfreunde Kiel beinhaltet, teilt sich Tanaka mit der MHL-Flötistin Jana Barenschee. Neben dem ersten und dem Publikumspreis wurde auch ein „Klassika-Spezialpreis“ vergeben, der an die Violinistin Yukino Takehara ging und eine Mitgliedschaft bei der Online-Plattform „Klassikal.com“ beinhaltet, auf der sich Musikerinnen und Musiker vernetzen können.

Benannt wurde der Preis nach Peter Ronnefeld, Kieler Kulturpreisträger und von 1935 bis 1965 Generalmusikdirektor.