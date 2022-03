Es geht um Lebensfreude”: Theater im Werftpark zeigt Jugendstück „Point Nemo”

Kiel

Der Auftrag war ebenso klar wie offen formuliert. Der Auftrag, den Astrid Großgasteiger, Chefin des Jungen Theaters im Werftpark, der Autorin Annika Scheffel für ein neues Werk erteilte: Ein Theaterstück sollte Scheffel schreiben, mit drei jugendlichen Protagonisten in einer außergewöhnlichen Situation.

„Es darf um große Gefühle gehen, um extreme Geschichten, es darf berühren und auch überzeichnen”, zählt Großgasteiger — die die Regie übernommen hat -— die gestellten Anforderungen auf. Der Rest war dann ganz der Fantasie der Autorin überlassen. „Annika hatte sofort eine Idee von drei Jugendlichen auf einem verlassenen Leuchtturm, das klang sehr spannend”, so Astrid Gasteiger. Also machte sich Annika Scheffel, die bereits zweimal für das Haus gearbeitet hat und unter anderem das sehr unterhaltsame Kindertheaterstück „Huck und Jim im Weltall” schrieb, ans Werk. Herausgekommen ist das Jugendstück „Point Nemo”, das am Sonnabend im Werftparktheater seine Uraufführung feiert.

„Pont Nemo“: Es geht um Ole, Jeppe und die schwerkranke Vida

Erzählt wird die Geschichte von Ole, Jeppe und der schwerkranken Vida. Auf einer verlassenen Insel treffen die drei aufeinander. Ole lebt dort, normalerweise mit seiner Oma, aber da diese im Krankenhaus liegt, ist er allein. „Er versucht mit seiner Einsamkeit umzugehen”, sagt Schauspieler Lennard Crowell, der den Ole spielt. Lasse Wagner, der wiederum in die Rolle des Jeppe schlüpft, verrät über seine Figur nur so viel: „Er ist absichtlich auf die Insel gekommen.” Die Rolle der Vida übernimmt Cuyén Biraben.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle drei hätten ihre Geheimnisse und Probleme, erzählt Astrid Großgasteiger. „Das Schöne daran ist, dass sie merken, wenn sie sich erlauben, sich zu öffnen, wird es leichter, mit dem Ganzen umzugehen.” Dass es in dem Stück für Menschen ab zwölf Jahren durchaus auch um schwierige Themen wie etwa Tod und Krankheit geht, findet Astrid Großgasteiger ganz normal: „Diese Dinge beschäftigen einen. Trotzdem funktioniert es, dass die Figuren auch eine Leichtigkeit bekommen, das schätze ich sehr. Es geht um Lebensfreude.”

Nach langer Zeit wieder auf der großen Bühne

Auch Musik spielt eine Rolle: Gemeinsam mit Thure Rückwardt entwickelte das Team Songs, die mit Gitarre und Elektronik begleitet werden. Die Texte stammen von Annika Scheffel. Es ist erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass Astrid Großgasteiger wieder die große Bühne bespielen kann: „Wir haben uns die Premiere hart erarbeitet, hatten auch zwei Corona-Quarantänen, jetzt freuen wir uns sehr darauf.”

Premiere: Sonnabend, 12. März, 19 Uhr, Junges Theater im Werftpark, Ostring 187 A, 24143 Kiel, Restkarten: Tel. 0431/901 901