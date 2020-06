Kiel

Die Künstler aus der Region können endlich die Sehnsucht des Publikums nach Live-Erlebnissen stillen. Und sie wollen sich bei den zahlreichen Spendern bedanken, die rund um die 60 Auftritte auf der coronabedingt virtuellen KN-Bühne über zehn Wochen fast 45.000 Euro für Freie Künstler in schwierigen Zeiten beigesteuert haben. Aus den wöchentlichen Spendensummen ergaben sich für jeden Künstler "Gagen" zwischen 500 und 1200 Euro.

Live auf der KN-Bühne: Musik, Text und Töne, Familie

Musik, Text und Töne, Familie: Drei etwa einstündige Programmblöcke mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben wir für dieses Wochenende, 13./14. Juni, organisiert. Sie sprengen das Online-Format der KN-Kundenhalle. Aber Spontanität und Werkstatt-Charakter sollen auch bei diesen Auftritten erhalten bleiben: Zu den kostenlosen Live-Events laden wir auf die weitläufige Fläche einer Halle im KN-Druckzentrum in Moorsee ein.

Dieser Abschluss der KN-Bühne soll Mut machen

Das eine oder andere Angebot, nach den positiven Erfahrungen in der Kundenhalle gern nochmals aufzutreten, machte Mut für den Paukenschlag zum Abschluss: Auf die spontane Anfrage an zwölf aus der Vielfalt der insgesamt 60 Künstler, die zwischen 24. März und 31. Mai auf der KN-Bühne aufgetreten sind, gab es ausnahmslos Zusagen.

In einigen wenigen Fällen, und das lässt sich als positives Signal deuten, waren schon Terminprobleme zu klären. Langsam kommt ein wenig Bewegung ins Livegeschehen. Die gelockerten Bedingungen für Veranstaltungen in Corona-Zeiten machen in vorerst kleinem Rahmen wieder einiges möglich: Da möchten die Kieler Nachrichten ein frühzeitiges Signal setzen – und Mut machen für den absehbar noch langen Weg zurück zur Normalität.

Corona-Pandemie : Auftritte unter strengen Hygienevorgaben

Vorsicht jedoch ist weiter geboten – und so finden die Auftritte in Moorsee unter strengen Hygienevorgaben statt. Platz für genug Abstand gibt es am Wochenende im Druckzentrum genug. Ansonsten geht es, wie schon bei den Auftritten in der KN-Kundenhalle, weniger um den allerletzten Schliff, als um die bunte Vielfalt der Kultur in unserer Region. Und, bei aller gebotenen Distanz, auch um die Nähe zu den Künstlern.

So kommen Sie an Karten Die KN-Bühne ist am Wochenende dreimal live zu erleben. Am Sonnabend, 13. Juni, um 17 Uhr unter dem Titel „Texte und Töne“, um 20 Uhr mit „Musik“ und am Sonntag, 14. Juni, ab 11 Uhr unter dem Motto „Familie“. Es stehen jeweils 50 Publikumsplätze zur Verfügung. Für alle Veranstaltungen gibt es noch Restplätze. So können Sie spontan noch eine Karte ergattern: Schreiben Sie uns bis Sonnabend, 12.06.2020, 12 Uhr eine Mail an aktion@kieler-nachrichten.de, für welche der drei Veranstaltungen Sie sich interessieren. Zudem ist es (zur Einhaltung der Hygienevorschriften) wichtig, dass Sie uns Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse angeben. Wir schicken Ihnen eine Bestätigungsmail, wenn wir noch Karten für Sie haben! Der Eintritt ist frei – Spenden für die Freien Künstler sind weiterhin auf das Konto von „KN hilft“ willkommen: Förde Sparkasse, DE05 2105 0170 1400 2620 00.

Poetry-Slam und Piaf-Chansons auf der KN-Bühne

Dafür steht zu Beginn des ersten Programmblocks "Texte und Töne" um 17 Uhr gleich die Poetry-Slammerin Mona Harry, die gerade als Förderpreisträgerin des Landeskunstpreises benannt wurde. Ihr folgen die Schauspielerinnen Fenja Schneider mit ihren aus dem Kieler Theater bekannten Piaf-Chansons und Katie Luzie Stüdemann mit Songs der Zwanziger. Lasse Wagner, ehemals im Werftpark-Ensemble, steuert schließlich raumgreifendes Theater bei.

Marimabaphon und Handpan

Im Musikblock ab 20 Uhr tritt mit Jens Rohwer am Marimbaphon der Künstler auf, der die Reihe am 31. Mai klangstark beschlossen hat, diesmal gemeinsam mit Jens Schliecker am Piano. Ebenfalls zusammen auf der Bühne stehen die dänische Sängerin Lene Krämer und der Pianist Stephan Scheja. Neben der Jazzmusikerin Alexandra Brüntrup sorgt Handpan-Spielerin und Sängerin Samirah Al-Amrie für ungewohnte Klänge.

Butler und Bauchredner auf der KN-Bühne

Familiengerecht geht es dann am Sonntag 11 Uhr zu: Kinderliedermacher Matthias Meyer-Göllner darf zwar aus Hygienegründen nicht zum Mitsingen, allenfalls zu Summen aufrufen, wird aber dennoch für gute Stimmung sorgen. Ebenso Bauchredner Jörg Jará, der die KN-Bühnenserie am 24. März so erfolgreich gestartet hat. Als Butler Ernst Alfred steuert Unterhaltungskünstler Christoph Peters eine weitere Facette bei. Und Sopranistin Sylvia Wieland sorgt mit ihrem Klangbaum für einen märchenhaften Rahmen.

Wer nicht live dabei ist: Auch auf KN-online werden die Auftritte zu späterer Stunde zu verfolgen sein – und diesmal mit Schwenk ins Publikum.

