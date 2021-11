Etwas tun gegen den Klimawandel: „Der Traum vom Wald” im Werftparktheater

Kiel

Räucherstäbchenduft zieht durch den Saal des Werftparktheaters. In einer Ecke der Bühne ist ein kleiner Altar auf gebaut für den Elefantengott Ganesha. Dort wird der kecke Affe Cicihanuman später ein paar Orangen mopsen und den Elefanten Bheema damit bewerfen. Weil Bheema den Busbahnhof, auf dem Cicihanuman lebt, als den „hässlichsten Ort der Welt” schmäht.

„Der Traum vom Wald“ in warmem Licht

Schön atmosphärisch hat Gernot Martin Kauer die Bühne eingerichtet zur Premiere des Stücks „Der Traum vom Wald” von Christoph Busche und Astrid Großgasteiger. Hölzerne Latten bilden den Baum des Äffchens, alles ist in warmes Licht getaucht. Erzählt wird die Geschichte von drei Tieren, die sich in einer indischen Stadt begegnen.

Der Elefant Bheema, von Lennard Crowell als kleine ängstliche Diva gespielt, und sein Gefährte der Tiger Durga, den Patricia Windhab als patenten, warmherzigen Freund zeigt, sind auf der Durchreise zu einer Konferenz in Kalkutta. Ihr Heimattal wurde von einer Schlammlawine heimgesucht. Folge des Klimawandels. Bheema und Durga wollen auf der Konferenz sprechen. Der Affe hat dagegen noch nie etwas vom Klimawandel gehört und ist entsprechend skeptisch.

Ausdrucksstarke Gestik und Mimik im Werftparktheater

Die Annäherung der drei Tiere geht mit Slapstick und gelungenen Rap-Einlagen einher (Musik: Ture Rückwardt). Nur angedeutet sind die Kostüme der Tiere - mit indischen Tüchern und etwas Schminke völlig ausreichend. Umso ausdrucksvoller ist die Gestik und Mimik der Darsteller.

Äffchen Cicihanuman (Elisabeth Frank), Elefant Bheema (Lennard Crowell) und Tiger Durga (Patricia Windhab) in „Der Traum vom Wald“. Quelle: Olaf Struck

Besonders Elisabeth Frank als Äffchen hat die flinken Bewegungen, das schnelle Hin- und Her voll drauf. Der südindische Regisseur Vinay Kumar, Leiter des Adishakti Laboratory for Theater ArJadavts and Research in Auroville, hat die Schauspieler zu einer spielerischen, sehr körperlichen Darstellung geführt. Mit Musik und Gesang und am Ende sogar noch einer Art Bollywood-Tänzchen.

Eine Geschichte in der Geschichte

Innerhalb der Geschichte wird eine weitere Geschichte erzählt. Die vom indischen Jungen Jadav Payeng, der, als die kleine Flussinsel, auf der er lebte, durch die steigenden Fluten zerstört wurde, jeden Tag Baumsamen in die Erde steckte. Bis eines Tages wieder ein Wald entstand.

Diese Wendung ist wunderbar und auch sinnig, denn der Schrecken, der entsteht, als der Tiger sehr bildhaft von der Zerstörung seines Tals berichtet, kann für ganz kleine Kinder durchaus etwas gruselig sein. So aber wird noch ein Kontrapunkt gesetzt, dahin, selbst etwas unternehmen zu können.

Weitere Vorstellungen: 24.11., 3.12., 10.30 Uhr, Junges Theater im Werftpark, Karten: 0431 / 901 901