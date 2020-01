Weber und weitere Perspektiven in Eutin

Eutin

Dafür ist es nach fünf Jahren wieder an der Zeit. Doch auch in diesem Jahr schon gilt es, den Sohn der Stadt zu feiern. Hilary Griffiths, Künstlerischer Leiter Klassik bei den Festspielen; erinnert daran, dass Weber im September 1820 im Rathaus seiner Geburtsstadt ein umjubeltes Gastspiel gegeben habe. Darauf soll 200 Jahre später eine Weber-Hommage zum Auftakt der 70. Festspielsaison Bezug nehmen.

Startenor Peter Seiffert beim Eröffnungs-Festkonzert

Beim Eröffnungs-Festkonzert steht am 20. Juni der große Wagner-Tenor Peter Seiffert, im Frühjahr noch als Tannhäuser an der Mailänder Scala engagiert, auf der Freilichtbühne. Und Kompositionen von Weber stehen im Mittelpunkt. Auch der Schlusschor aus der Kantate "Kampf und Sieg", deren Originalpartitur übrigens in der Landesbibliothek Eutin lagert. Aber die Kammerphilharmonie Lübeck spielt auch Weber-Bearbeitungen von Hindemith, Wagner und Mahler, bevor es zum Abschluss mit dem Star-Max in die Wolfsschlucht geht.

Mit Weber durch Europa

Nach einem Abend „Orchestra on the Rocks“ am 29. August stehen schließlich beim Gala-Abend am 5. September unter dem Titel „ Viva la Musica: In den Fußstapfen Webers“ populäre Opern- und Operettenmelodien aus europäischen Großstädten auf dem Programm, die Weber seinerzeit konzertierend bereist hat: Wien, Prag, Breslau, Dresden, London...

Wichtiges Signal für den Tribünen-Neubau am Eutiner Seeufer

Während die Kartenzentrale voller Optimismus auf Vorverkaufszahlen verweist, die rund 20 Prozent über dem Vorjahreswert liegen, haben sich auch die langfristigen Perspektiven für die Eutiner Festspiele positiv entwickelt. Geschäftsführer Falk Herzog freut sich,dass die Stadt Eutin kürzlich trotz angespannter Haushaltslage ein wichtiges Signal für den überfälligen Neubau einer Tribüne gegeben hat (die jetzige wurde vor über 40 Jahren als Fliegender Bau am Eutiner Seeufer errichtet). Die Stadt als Eigentümerin muss mindestens zehn Prozent der mit 6,1 Millionen Euro veranschlagten Neukonstruktion tragen – für den großen Rest setzt man auf Fördergelder. Konkret zugesagt sind vom Bund bereits 1,6 Millionen Euro. Auch vom Land wurden aktuell aus dem Haushaltsüberschuss Mittel signalisiert, die allerdings noch nicht konkret beziffert sind. Weiteres Geld erhofft man sich in Eutin auch vom Kreis Ostholstein.

Überdachung bleibt bei der Planung eine Option

Noch im Frühjahr könne man, so Herzog, nun die Planungen anstoßen. Das ist eine große Erleichterung allein schon angesichts der Tatsache, dass die Festspiele im vergangenen Jahr rund 70.000 Euro Unterhaltungskosten gezahlt haben, „fast so viel, wie wir Förderung von der Stadt bekommen“. Ganz klar sei: „Ohne neue Tribüne geht es nicht, dann ist Schluss“. Und auch wenn der Traum von einer Überdachung aktuell nicht realistisch sei, werde eine Option dafür auch bei der Planung weiter aufrecht erhalten. Ganz optimistisch könne mit dem Bau der neuen (dann schon teils vorgefertigten) Tribüne nach der Spielzeit 2022 begonnen werden. Unumstößlich jedoch ist: 2026, zum Jubiläum 75 Jahre Eutiner Festspiele, muss sie stehen.

www.eutiner-festspiele.de

