Eutiner Festspiele sagen 70. Saison ab

Eutin

Die Entscheidung sei allen Beteiligten äußerst schwergefallen, sagte Herzog am Mittwochnachmittag: „Uns ist bewusst, dass bei vielen jetzt die Enttäuschung groß ist. Doch die Entwicklung ließ uns keine Wahl. Nun ist klar, dass wir alle einige Zeit noch mit starken Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen leben müssen“. Die „vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen des Staates“ seien ein Grund für die Absage. „Der andere ist die eigene Verantwortung dafür, dass wir unsere überwiegend älteren Besucher keiner Gesundheitsgefährdung aussetzen dürfen. Und keiner möchte riskieren, dass bei einem Ansteckungsverdacht unser internationales Ensemble in Quarantäne muss und der Spielplan nicht zu halten ist“.

Eutiner Festspiele 2020: 12.500 Karten waren schon verkauft

Die Absage fiel um so schwerer, als bis Ende März alle Vorzeichen auf eine „erneut herausragende Spielzeit“ hingedeutet hätten, sagt Herzog. Die künstlerische Vorbereitung der Produktionen „Ein Käfig voller Narren“ und „ Madama Butterfly“ sowie der Konzerte sei reibungslos gelaufen und habe große Erwartungen geweckt. Auch beim Publikum: „Wir haben jetzt 12.500 Karten verkauft, 15 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Erfahrungsgemäß hätte uns dieser Trend in der Saison mehr als 35.000 Besucher bringen können“, so der Geschäftsführer.

Diese Woche hätte der Bühnenaufbau beginnen müssen

Dass die Absage zwei Monate vor dem geplanten Saisonstart erfolge, habe auch mit der notwendigen Rüstzeit für die Einrichtung der Spielstätte zu tun. Spätestens in dieser Woche hätte man auf Eutins „Grünem Hügel“ mit dem Aufbau der Grundbühne sowie der Ton- und Lichttechnik beginnen müssen, damit alles zum vorgesehenen Probenbeginn am 18. Mai einsatzbereit gewesen wäre. Selbst ein späterer Saisonbeginn hätte die Saison nicht retten können. Herzog: „Wir brauchen für den erforderlichen Produktionsaufwand einfach eine bestimmte Anzahl von Vorstellungen, damit wir am Ende nicht von einem Defizit erdrückt werden.“

2021 neuer Anlauf mit "Freischütz" und " West Side Story "

Die Festspiele wollen alle Kunden über die Absage direkt informieren und eine Rückerstattung anbieten. Allerdings, so Herzog, „würde man sich in der Opernscheune wünschen, dass möglichst viele Kartenkäufer andere Optionen wählen“. Zum Beispiel die Möglichkeit, Buchungen in Gutscheine für kommende Spielzeiten umzuwandeln. Das Programm für die nächste Saison auf der Seebühne stehe bereits im Kern fest: Dann sollen Webers Oper „Der Freischütz“ und Bernsteins Musical „ West Side Story“ aufgeführt werden.

Die Festspiele Eutin hoffen auf Hilfen

Natürlich hofft der Geschäftsführer auch, dass Kunden ihr Kartengeld aus Solidarität den Festspielen ganz oder teilweise spenden. Denn noch sei nicht klar, auf welche Hilfen der öffentlichen Hand die Eutiner Festspiele zählen dürfen, um bereits angefallene Kosten für die Saison 2020 zu decken. Herzog: „Ich habe großes Vertrauen in den Willen der Landesregierung, dass die Kulturunternehmen in Schleswig-Holstein nicht durch Corona um ihre Existenz fürchten müssen.“

